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緯創大馬廠擴大招聘 釋多種職缺、強攻高毛利企業網通

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）集團因應地緣政治議題，逐步將原先設於大陸的產能移轉至馬來西亞廠區，集團業務方向及獲利比重也開始朝高毛利事業靠攏，在淡出消費電子市場之際，積極布局高毛利的企業網通類產品。對此，緯創大馬廠近日也傳出將啟動「擴大招聘」的消息，並將在6月29日參加一場即將於馬來西亞峇冬加里地區舉辦的「徵才嘉年華」活動。

事實上，緯創雖然先前傳出已將旗下位於大馬的兩大消費性產線賣出，但仍留下當地巴生港廠區的生產線，內部則規劃將其用來支援旗下伺服器子公司緯穎（6669）的主機板事業生產，並將繼續推進策略性投資計畫，瞄準5G、電動車等應用，此外，緯創團隊也規劃更多研發人員招募計劃，預計藉其來拓展更多在地的潛在客戶。

而緯創最近6月底也再度於官網上「馬來西亞專區」中，更新將在該廠區招聘「製程工程師(PE) 」職缺的消息，據資料顯示，該工作的職務類別為「生產技術／製程工程師」工作內容為1. 維護並解決生產線上的任何技術問題2. 通過規劃和分析流程性能、工作流程、產能和設備佈局來提高生產效率3. 監控並改善生產包裝、品質、產量和UPH(每小時單位產量) 4. 為操作人員提供培訓，讓其遵循標準操作程序並掌握適當的操作方法，並且該職缺為外派職缺，外派時間約為七個月以上。

不過這已不是緯創第一次公布將在大馬廠區擴大招聘，事實上，緯創近年來已透過多個平台釋出將在大馬地區招募各種高薪職缺的訊息，其中包括人力銀行平台、以及「馬來西亞同學會」等資源分享空間，而最新的招募訊息中也證實，這些職缺的工作地區將位於緯創旗下的馬來西亞雪蘭莪州巴生港廠區，招聘職位為「資材、製造、IE、生管、機構、品保、生管、專案管理、業務管理主管」。

此外，針對工作內容，官網中也顯示，主要是與「資材、製造、IE、生管、機構、品保、生管、專案管理之團隊建置與各項改善專案推進工作」息息相關。對此，緯創官網野指出，此次招募主要是以旗下「巴生港廠區」為主，希望應聘者能協助當地生產線優化，降低成本並提高產品質量，團隊衷心希望能順利延攬更多人才一起加入。

緯創 馬來西亞

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