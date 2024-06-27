Google前董事總經理簡立峰示警…狂賣GPU 使用卻不足

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風訪台讓台灣在AI製造供應鏈角色備受矚目，不過Google前董事總經理簡立峰昨（26）日示警，台灣對全世界賣繪圖晶片（GPU），但全國企業與新創使用的GPU數量，恐怕還不如一家美國新創公司多，AI應用發展遠遠不足，呼籲政府策略應加速扶植並創造AI應用，鼓勵台灣建立主權AI集結好的繁體中文模型。

簡立峰昨日參加《2024國鼎論壇》，以「AI生態系中台灣產業的發展框架」為題演講。他指出，AI技術重塑新的「G7」，包括輝達、微軟、蘋果、Google、Amazon、沙烏地阿拉伯國家石油公司、Meta，位於第八就是台灣的台積電（2330）。G7中有六家美國企業，除積極蓋數據中心，也在發展各項AI應用。

簡立峰指出，現在做鏟子固然重要，但台灣產業「不能一直賣鏟子」，產業太過單一勢必產生風險。他示警，現在AI產值看起來好，是因為紅色供應鏈受限不能生產美國產品，但這個狀況未必是永遠的，將來可能改變。例如中國大陸服飾電商SHEIN被美國拒絕上市，但公司轉向英國倫敦掛牌。顯示大陸企業不會永遠受限，台灣的天險會消失，需要多樣性，避免產業過度集中，最後自己打自己。

他說，過去「一顆蘋果救台灣」，現在台灣是發展AI的支柱，受惠於賣出很多晶片，但美國隨便一家新創用的GPU算力，可能就超過台灣全部企業、新創用的GPU，換言之，台灣還忙著生產，卻缺少應用。消費者應用不多，所以不付錢或付得不多，企業還在猶豫是否要大量投資使用AI產品，讓許多人擔心AI是否泡沫。

簡立峰指出，政府應創造AI應用，擴大AI內需市場，大家都說台灣市場規模不夠大，但其實台灣面臨高齡化、少子化，AI照護能力對台灣重要。