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童子賢：台灣拚AI別只做代工 盼創造更高附加價值
台灣科技業因這波AI熱潮重要性大增，甚至有AI中心一說。對此，和碩（4938）暨台灣玉山科技協會理事長童子賢昨（26）日指出，「不要把台灣捧太高，飄飄然上雲端，我們確實是重要參與者之一，但不是制定者跟決定者」，期待台灣不只有代工事業，希望能有更高附加價值。
李國鼎科技基金會、台灣玉山科技協會、人工智慧科技基金會（AIF）、東南亞影響力聯盟主辦的「《2024國鼎論壇》重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思」昨天登場。童子賢致詞時表示，AI最近幾年逐漸擺脫想像階段，即將進入你我身邊，從產業因素轉變為影響生活、工作、學習、警政安全、辦公室生產力、人文及軍事各層面，就跟2000年時代網路一樣。
他以電影舉例，科幻經典電影《2001太空漫遊》描述人類上了太空，但遭到AI電腦叛變，小時候看這個故事，對AI的想像跟恐懼圍繞在我們身邊。到今天仍然沒有改變，人類對AI依然是憧憬與恐懼並存。
他舉例，AI可能會如冰箱、洗衣機等帶給人們美好生活，但也有可能改變既有社會秩序，像保險業如果大量使用AI大數據，可能會拒保生病機率較高的人，導致社會保險機制失去原本意義。
童子賢強調，台灣是全球AI進步群之一，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。
期待台灣不要只有代工，希望還能有更高附加價值。
此外，外電報導，蘋果為提高iPhone生產流程，積極導入自動化，希望在未來幾年內將iPhone裝配現場人員數量減少最多五成，讓部分人士擔心會影響如鴻海、和碩等大量使用人力的蘋果組裝廠。
童子賢回應，想要用更少人力做更多有生產力的工作，不管是工廠產出還是服務業的服務，其實AI都是一個好幫手。
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