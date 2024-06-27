世界子公司獲台積技術授權

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（26）日代旗下12吋子公司VSMC公告董事會通過同意向台積電取得無形資產，包括130奈米至40奈米BCD等七項技術授權，技術授權費總金額1.5億美元，將以自有資金、借款或現金增資方式支應。

VSMC為世界先進和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）先前宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company （VSMC）合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產。世界先進先前表示，該廠技術授權將來自台積電，投資的資金從自有資金支應與客戶長約保證金，在台灣低利環境下銀行聯貸借款，且在維持健康財務結構下評估現增。

世界先進昨天公告，子公司VSMC公告董事會通過同意向台積電取得無形資產，交付或付款條件於合約支付價款，除上述技術授權費外，被授權方須按未來實際採用該技術產生之營收支付一定比率之權利金。