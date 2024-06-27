專家：加速AI應用 避產業集中

輝達執行長黃仁勳日前訪台，台灣在ＡＩ製造供應鏈角色備受矚目。但鴻海研究院執行長李維斌表示，台灣目前在ＡＩ生態系領域上並無完善執行力，儘管全世界各大廠來台廣設研發中心，但尚未拉升國人的薪資水平，台灣應避免用國人的肝、自己國家的電，卻成就了其他國家企業的輝煌，要學會趁此時機，借勢造勢。

Google台灣前董事總經理簡立峰也說，台灣對全世界賣繪圖晶片（ＧＰＵ），但全國企業與新創使用的ＧＰＵ數量，恐怕還不如一家美國新創公司多，ＡＩ的應用發展遠遠不足，呼籲政府應加速扶植並創造ＡＩ的應用。

李國鼎科技基金會、玉山科技協會、人工智慧科技基金會及東南亞影響力聯盟昨天合辦「二○二四國鼎論壇」，以「ＡＩ時代下的科技與人文省思」為題，邀廣達技術長張嘉淵、李維斌、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、台灣ＡＩ卓越中心副總召集人許永真、微軟亞洲研究院前副院長張益肇等人與談。

李維斌指出，台灣硬體產業已經造了第一個勢，但如何造第二個勢？我們已經錯過一波mobile（行動）趨勢，未來如何避免走歪了？當資源有限，需要用有限資源，創造第二波高潮。

張嘉淵則以生成式ＡＩ繪圖程式Midjourney為例，指出Midjourney仍須由人類下指令才能繪出奇幻而美麗的圖，人類可使用ＡＩ工具創造美好圖像，顯見未來不缺工具，但ＡＩ生態系不能只造工具，應以此為基礎擴充自身能力，與他國競爭，「台灣現在有點像世界知名的小提琴製作中心克雷莫納造琴廠」，但尚未誕生世界第一的提琴家。

李維斌也說，台灣如今不只缺乏小提琴家，也仍缺乏更多「指揮家」。他並提醒，ＡＩ基本法也相當重要，希望基本法能促進產業、人才，提供更多指引，讓企業「避免踩雷」。

簡立峰說，中國大陸正流傳一句話「千模大戰、沒有商模」，美國麻省理工學院也憂心，ＡＩ對美國短期ＧＤＰ貢獻被高估。台廠應掌握未來發展四大關鍵，才有機會走得長遠。這四大關鍵，一是消費者購買ＡＩ手機和ＡＩ ＰＣ；二是企業導入「軟體即服務」（SaaS）結合ＡＩ；第三關鍵是主權ＡＩ遍地開花；第四則看好ＡＩ落實在實體物理世界。

簡立峰指出，「台灣擅長硬體，也要花資源去思考如何導入ＡＩ應用？台灣的策略是，做鏟子、也要挖礦。」他說，做鏟子固然重要，但台灣產業「不能一直賣鏟子」，產業太過單一勢必產生風險。現在ＡＩ產值看起來好，是因為紅色供應鏈受限不能生產美國產品，但這個狀況未必是永遠的，將來也可能改變。例如中國大陸服飾電商SHEIN被美國拒絕上市，但公司轉向英國倫敦掛牌，顯示大陸企業不會永遠受限，台灣的天險會消失，更需要多樣性，避免產業過度集中，最後自己打自己。

在ＡＩ應用爆發下，生產力已相應改變，和碩董事長童子賢描述，有些人失去既有工作，有些人則獲得新工作，也會有無數新型態創業誕生。外界認為台灣是ＡＩ中心，其實少了「代工」二字，「不能到最後只淪為代工」，台灣應用ＡＩ創造附加價值。