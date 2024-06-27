邊緣AI題材吸睛 祥碩、家登、M31里昂按讚

里昂證券在歐洲路演（Roadshow）之後，發布「台灣半導體產業」報告指出，歐洲法人布局人工智慧（AI）指標股多已達10%上限，因此轉而尋找新的投資機會，特別是對邊緣AI表達出濃厚興趣。在台股中，里昂看好聯發科（2454）、祥碩、M31、家登等，全面予以「買進」評等。

里昂近日奔赴歐洲展開一連串路演，並與超過50位大型投資人會面，聚焦科技產業，尤其是半導體及上游市場。根據反饋，由於AI與半導體相關股價多已狂飆，歐洲投資人在相關領域的投資多已達到10%的上限，因此目前正在撤出輝達、台積電等指標股，轉而尋找新的投資機會。

這是外資圈中，第一篇揭露歐洲投資人正對AI龍頭指標股部分獲利了結的報告。里昂指出，許多歐洲投資人對邊緣AI的發展潛力特別感興趣，例如AI個人電腦。

里昂半導體產業分析師臧鐸指出，歐洲投資人預期高通（Qualcomm）及聯發科最能受惠於AI PC主題，而且有機會從英特爾（Intel）手中搶奪市占率。臧鐸認為，聯發科與輝達合作開發中央處理器（CPU）相關產品，可望於明年問世；高通則是Windows on ARM平台的初期參與者。

在台廠中，臧鐸看好聯發科，因為在高階智慧手機市場有機會，給予1,375元的目標價。