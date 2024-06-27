三星記憶體要漲價 台廠沾光…有助改善下半年營收

南韓媒體報導，由於人工智慧（AI）的需求激增，三星電子計劃第3季把伺服器用的DRAM和企業級NAND快閃記憶體的價格提高15%~20%，有助於改善下半年業績表現。業界看好，在龍頭三星喊漲下，將助攻南亞科（2408）、威剛、十銓、創見等後市營運動能。

業界認為，在原廠捍衛價格狀態下，具有強大的支撐力，且現階段三大原廠都全力發展HBM（高頻寬記憶體），排擠DDR4、DDR3的產出，均有助於DRAM產業維持健康態勢。

三星擬調漲DRAM和NAND價格

根據市場調研機構Omdia的數據顯示，三星電子在2023年第4季，DRAM於全球市占率高達45.7％，位居龍頭，是繼2016年第3季度之後時隔七年創下最高值，在全球NAND晶片市占也高達三成以上，居業界一哥，顯示三星在記憶體的地位具有絕對的話語權。

韓國每日經濟新聞報導，業界人士26日透露，三星電子近日已將相關漲價事宜通知戴爾、慧與（HPE）等主要客戶。負責三星電子半導體業務的裝置解決方案（DS）部門，同日在京畿道的華城廠召開全球策略會議，並提出此事。

報導指出，三星電子第2季已將供應給企業的NAND快閃記憶體價格調高至少20%，看好AI熱潮將帶旺下半年的伺服器需求增加。

根據市場研究公司DRAM Exchange資料，今年第1季全球企業用NAND快閃記憶體的銷售額達到37.58億美元，比前一季大增62.9%。隨著需求的增加，部分產品出現供不應求。

用於伺服器的DDR4價格，市場起初預估到第3季僅會從第2季的140美元小漲至144美元，但實際上更可能漲到160美元或更高。一位半導體業的主管表示，通常會提出下一季需求的客戶，現正向半導體公司通知他們的年度計畫，「這證明他們希望取得供應」，「由於目前是供應商主導的市場，最終談判價格可能至少會上漲15%」。