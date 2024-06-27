Google新品 8月提前上秀

Google在25日發出邀請函通知，將於8月13日舉行硬體發表會，預料將發表新款Pixel智慧手機（暫稱Pixel 9）、Pixel智慧手表（暫稱Pixel Watch 3）及人工智慧（AI）功能。今年的發表會較往年的10月提前，新產品也可望提前上市。法人點名，隨Google新機上市，兩大供應商鴻海與仁寶第3季營運添柴火。

科技網站The Verge與9to5 Google披露邀請內容指出，Google將於美西時間8月13日上午10時（台灣時間8月14日凌晨1時）在位於山景城的公司總部，舉辦主題演講，演講過後會有產品體驗活動。

Google邀請函的文字內容也很強調Google AI、Android及Pixel：「您已獲邀參加一場Google主辦的實體活動，我們將展示Google AI、Android軟體組及Pixel裝置組合的最棒之處。」

法人指出，鴻海除了是iPhone主力代工廠，也是Google高階手機的主力供應商。鴻海（2317）5月營收5,502億元，月增7.6%，年增22%，為同期新高，今年前五個月營收2.38兆元，年增1.7%，為同期次高。

鴻海5月的消費智能產品部門（主要是手機）營收與4月持平，主要是客戶仍處於新舊產品的轉換期，隨著進入下半年，主要客戶陸續發表新機種，可望帶動該公司消費智能產品部門的營收大幅增長。

仁寶先前曾表示，隨著AI應用持續增加，往後各種裝置「必備AI」，不論手機、PC都會有AI，透露除AI PC市場外，仁寶也會參與AI手機領域；仁寶並認為，AI PC與AI手機不會互相競爭，而是各取所需。

仁寶第2季PC、非PC出貨量同步升溫，其中PC出貨量可望較首季成長個位數百分比。仁寶看好，下半年進入旺季，整體表現將優於上半年，預期AI PC將刺激下半年市場需求，估今年AI PC滲透率約個位數百分比，伴隨下半年AI PC新品問世，出貨量會優於上半年。

Google往常都會在秋季發表新款Pixel智慧手機和智慧手表。The Verge指出，可以預料Google屆時將發表 Pixel 9、Pixel Watch 3以及許多新的AI功能，且可能比往年更早上市。