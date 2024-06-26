英業達將於MWC通訊展秀技術 親揭數位雙生、智能檢測系統

代工大廠英業達（2356）26日宣布，公司作為O-RAN Alliance的一員，將參加2024年世界行動通訊大會（MWC Shanghai）的線上虛擬展位，並呈現數位雙生和智能檢測系統。公司透露，智慧製造展示包含Non-RT RIC和rApp，這些系統與X86相容，並且經過真實用户體驗測試，相當吸睛。

據悉，英業達目前已積極衝刺智慧製造布局，並在桃園建立了台灣第一套應用於5G智慧工廠的5G虛擬化開放架構（ORAN），並將工業4.0技術「5G驗專網場域」結合套進5G智慧工廠的解決方案中進一步開發，並且未來也將進一步商轉，全力提升旗下產品的品管良率，並透過導入旗下伺服器產線，打造出「5G ORANOpedAccNetwr」的智慧工廠。

而英業達此次參加2024年世界行動通訊大會，特地展示多種不同的先進技術，大家將可透過O-RAN支援的室內定位和數位雙生技術，智慧工廠可以輕鬆實現移動設備的定位追蹤、任務追蹤以及固定設備的導航。

此外，英業達也看好AI應用為未來科技發展的主要趨勢，除了藉5G傳輸技術綁定AI與數位孿生，同時發揮智慧物聯網（AloT）綜效，提升產線生產效率。並強調，團隊所運用5G專網結合AI和物聯網數據，將能協助客戶應對多樣的工廠場景，提升生產效率並降低成本。「我們一直走在5G數位轉型的前線，準備好與您分享我們的旅程經驗」。