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全球衛星市場產值 研調：2025年達3570億美元

中央社／ 台北26日電

研調機構集邦科技預估，2021至2025年全球衛星市場產值，從2830億美元提升至3570億美元，年複合成長率（CAGR）為2.6%。

集邦科技最新報告「衛星產業發展關鍵推手-低軌衛星大廠供應鏈策略與挑戰分析」內容指出，隨著低軌衛星服務全球用戶滲透率持續上升，驅動全球衛星零組件供應商陸續切入Starlink與OneWeb兩家主要衛星大廠供應體系，全球衛星市場產值明顯成長。

集邦指出，Starlink現階段採取供應鏈垂直整合策略，在美國華盛頓州自有工廠內，進行衛星本體關鍵零組件生產與組裝作業，生產衛星關鍵零組件包含酬載通道元件、Ka頻段天線元件、濾波器及分離器等。Starlink透過自製模式生產衛星關鍵零組件，能有效掌握零組件生產狀況，擺脫繁複供應鏈管理作業。

相較之下，OneWeb則採取高度供應鏈委外作法，將衛星本體關鍵零組件交付各區域次要零件廠生產後，由次系統（Subsystem）工廠進行局部零組件組裝後，送回OneWeb自有工廠OneWeb Satellite進行衛星本體組裝作業，透過高度開放供應鏈體系，讓多數零組件廠與OneWeb合作，順勢切入低軌衛星市場。

集邦說，生產中小型衛星零組件台廠與開放供應鏈體系衛星商合作，切入低軌衛星產業。多數切入Starlink供應體系的大型台廠因資源、體制較為完善，符合Starlink各項太空測試嚴苛要求，逐漸站穩Starlink供應鏈；但中小型衛星零組件台廠在資源不充裕情況下，較難切入Starlink供應鏈體系。

集邦預期，中小型衛星零組件台廠嘗試尋求開放供應鏈體系衛星商，如OneWeb，切入全球低軌衛星產業；現階段透過政府專案計畫的場域驗證模式，促成OneWeb與台灣關鍵零組件廠合作機會。

值得注意的是，在低軌衛星計畫助力下，台灣衛星零組件廠商能減少切入新興市場風險，初步掌握目標市場對低軌衛星服務接受程度，以決定後續投入資源多寡。

Starlink 低軌衛星

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