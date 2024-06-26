快訊

微軟也愛他們！美國、台灣往後站 黃仁勳員工多從「這國」畢業

民進黨兵分4路提釋憲 學者分析：只有一個有可能被受理

自認「從天使變惡魔」 中捷砍人凶嫌還原作案過程：這個地獄結束了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東設先進封裝廠？ 台積電：目前無具體計畫

中央社／ 台北26日電
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

媒體報導晶圓代工廠台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，台積電今天晚間回覆記者詢問強調，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，但目前並無具體計畫。

屏東縣政府今天表示，團隊一直做好準備，在兼顧鄉親權益前提下，持續努力爭取半導體先進科技產業來屏東設廠，但目前還沒有接獲進一步的明確訊息。

台積電CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝廠進展備受矚目，進駐嘉義科學園區的先進封裝廠5月動工，但日前挖到疑似遺址，台積電6月17日接受記者詢問回覆，配合主管機關規定進行後續相關程序。

台積電持續擴產，今年將新建7座廠，在台灣有3座晶圓廠及2座先進封裝廠，海外有2座晶圓廠。其中新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠是2奈米製程生產基地，從2022年開始興建，預計2025年開始陸續生產。

台積電位於中科的先進封裝測試5廠在2023年興建，預計2025年量產CoWoS，位於嘉義的先進封裝測試7廠，原先規劃2026年量產SoIC及CoWoS。台積電預估，CoWoS先進封裝產能年複合成長率超過60%。

CoWoS 台積電 晶圓廠

延伸閱讀

台積電累計買回自家股票2659張 執行率逾81%

因應地緣政治變局 日月光考慮在美墨日建先進封裝廠

台積電傳出將至屏東蓋先進封裝廠 四檔設備材料股亮燈

日月光考量美日墨設先進封裝廠 今年CoWoS業績更佳

相關新聞

屏東設先進封裝廠？ 台積電：目前無具體計畫

媒體報導晶圓代工廠台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，台積電今天晚間回覆記者詢問強調，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以...

「台灣被非核卡住」 童子賢談能源黃金比例：3成綠能、3成核電⋯

玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今日指出，台灣本來可以大舉進步，是因廢除核能，綠能又追不上原先設定目標，導致能源產業...

童子賢談台灣AI產業：不要飄飄然，期待台灣不只有代工事業

和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢26日指出，台灣是全球AI進步群其中之一，「但不要把台灣捧太高，不要...

5G專網開放申請滿週年 數發部：累計達74案

5G專網開放申請滿週年，數發部數位產業署今天表示，實際發照59案、短期設置等免發照則有15案，目前運作案件累計達74案；...

廣達、鴻海看台灣AI：頂級造琴廠但未誕生世界提琴家

鴻海研究院執行長李維斌26日示警，台灣資源有限，雖受惠硬體而獲世界矚目，但目前在AI生態系領域上，並無完善執行力，儘管全...

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。