屏東設先進封裝廠？ 台積電：目前無具體計畫

媒體報導晶圓代工廠台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，台積電今天晚間回覆記者詢問強調，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，但目前並無具體計畫。

屏東縣政府今天表示，團隊一直做好準備，在兼顧鄉親權益前提下，持續努力爭取半導體先進科技產業來屏東設廠，但目前還沒有接獲進一步的明確訊息。

台積電CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝廠進展備受矚目，進駐嘉義科學園區的先進封裝廠5月動工，但日前挖到疑似遺址，台積電6月17日接受記者詢問回覆，配合主管機關規定進行後續相關程序。

台積電持續擴產，今年將新建7座廠，在台灣有3座晶圓廠及2座先進封裝廠，海外有2座晶圓廠。其中新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠是2奈米製程生產基地，從2022年開始興建，預計2025年開始陸續生產。

台積電位於中科的先進封裝測試5廠在2023年興建，預計2025年量產CoWoS，位於嘉義的先進封裝測試7廠，原先規劃2026年量產SoIC及CoWoS。台積電預估，CoWoS先進封裝產能年複合成長率超過60%。