福華電子擁印尼森林碳開發權 將發展國內自然碳匯

台灣進入碳有價時代，碳權開發成重要議題，大同旗下福華電子擁有印尼的14.4萬公頃森林及碳權開發權利，目前正評估國外其他場域續開發森林碳權，並發展國內自然碳匯。

大同旗下福華電子、福華智能公司今天召開記者會，宣布與國內多家企業共組策略聯盟，簽署碳權合作備忘錄，策略聯盟廠商涵蓋營造業、食品業等，未來可望成為首批買家。

鎖定國外碳權商機，福華智能總經理馬瑾瑤今天分享，國際看好自然碳權的發展，福華聚焦碳權開發，目前開發場域在印尼馬魯古省西蘭島西部森林，面積有約14.4萬公頃，平均每年產量是100萬噸碳權。

馬瑾瑤說，福華開發碳權，是利用全球最大碳權認證機構Verra嚴謹方法學進行森林保護，同時也申請氣候、社區和生物多樣性標準（CCB），不單只是保護森林，也希望為當地做有意義的事情，讓當地居民生活可以更好。

她指出，印尼馬魯古省西蘭島當地居民普遍所得在貧窮線下，平均每人年收入為美金500元至600元（約新台幣1萬6000元至1萬9000元），因此福華開發碳權也顧及當地居民的生存，包含提供淨水器、教育經費支持、醫療改善，貸款給當地居民，確保人們能夠透過投資、創業及技能培訓能夠持續獲得收入。

在森林保護部分，馬瑾瑤表示，目前在當地已有超過35個樣地，不僅保林，也減少居民對自然資源的依賴，並聘僱森林保護員以監管盜獵行為，並增加居民對永續森林資源的認可與重視。

馬瑾瑤表示，除了印尼這14.4萬公頃森林外，目前正評估國外其他適合場域續開發國外森林碳權，將會發展國內自然碳匯。

福華電子董事長洪奇昌表示，印尼14.4萬公頃森林的碳權開發最快下個月完成第一次第三方驗證，後續將進行額度申請。

洪奇昌強調，面對全球氣候緊迫壓力及台灣2050淨零目標，台灣若要繼續扮演重要產業供應鏈重要角色，必須要有多元能源且須符合國際規範，福華組成的策略聯盟邁出台灣企業在國際森林碳權上歷史性的一步，不僅率先表態將開發森林碳權視為重要策略之外，也將致力於台灣國內的自然碳匯發展，助力台灣2050淨零碳排。