世界先進新加坡12吋子公司 以1.5億美元獲台積電技術授權

晶圓代工廠世界先進（5347）今日代旗下12吋子公司VSMC公告董事會通過同意向台灣積體電路製造（股）公司取得無形資產，交易數量： 130nm~40nm BCD等7項技術授權，交易總金額1.5億美元（技術授權費）。資金來源以自有資金、借款或現金增資方式支應。

VSMC為世界先進和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）先前宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company （VSMC）合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，世界先進先前並提到，該廠技術授權將來自台積電，投資的資金從自有資金支應與客戶長約保證金，在台灣低利環境下銀行聯貸借款，且在維持健康財務結構下評估現增。

世界先進今日公告也提到，子公司VSMC公告董事會通過同意向台灣積體電路製造（股）公司取得無形資產，交付或付款條件於合約支付價款，除上述技術授權費外，被授權方需按未來實際採用該技術產生之營收支付一定比率之權利金。

世界先進也說明，子公司VSMC取得或處分之具體目的或用途：因應公司業務成長需要，過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：無，僅此筆交易。