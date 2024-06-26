台積電供應商英特格 獲美官方補助7500萬美元

美國商務部與台積電（2330）供應商英特格（Entegris）今日共同宣布，與美國商務部簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄（PMT） ，擬議金額高達7,500萬美元補助，根據《晶片和科學法案》向Entegris提供直接資助。這筆資金將支持在科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）開發最先進的設施，旨在生產對美國半導體製造未來至關重要的產品，將提高前開式晶圓傳送盒（FOUP） 在美產能。

美國商務部新聞稿提到，Entegris前開式晶圓傳送盒是英特爾、台積電、美光和GlobalFoundries等晶片製造商是相關公司的主要客戶。

依據美國商務部，擬議的CHIPS投資將支持Entegris在科羅拉多斯普林斯建設最先進的製造中心。該中心分多個階段建造：第一階段支援FOUP（目前全部在國外生產）和液體過濾膜的生產，第二階段支援先進液體過濾器和淨化器以及流體處理解決方案的生產。除了製造中心外，Entegris還致力於在本世紀末進一步擴大其在美國的研發能力。

Entegris在新聞稿提到，該公司是半導體產業中首批根據這項聯邦倡議與美國商務部簽訂PMT的供應商之一。其位於科羅拉多斯普林斯的新卓越製造中心將為該公司的先進材料處理（AMH）和微污染控制（MC）部門提供支援。完工後，該工廠將提高前開式晶圓傳送盒的生產能力，FOUP是半導體製造過程中運輸和保護矽晶圓的重要產品，同時還將提高先進的液體過濾和淨化產品的生產能力。

Entegris總裁兼執行長Bertrand Loy表示，今天是加強美國半導體製造基礎設施的重要時刻。50多年來，我們一直是半導體公司的策略合作夥伴，並且很自豪能夠成為半導體產業首批獲得這一重要聯邦支持的供應商之一。我們決定擴大在美國的業務，並幫助創建一個更強大、更有彈性的國內半導體生態系統。

Entegris指出，新先進製造中心也將鞏固科羅拉多州作為主要技術中心的地位，並對當地經濟和就業市場做出重大貢獻。該工廠預計未來幾年將在科羅拉多斯普林斯創造約600個新就業崗位，涵蓋從入門級製造到工程和營運領導等職位。預計到2030年還將創造約500個建築業就業機會。