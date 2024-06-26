福華電子印尼開發案 每年可供100萬噸森林碳權

為加速達到全球碳中和及2050年台灣淨零目標，大同集團旗下福華電子今天宣布，攜手國內多家企業共組策略聯盟，簽署碳權合作備忘錄；福華電子預期，在印尼的碳權開發案，每年將可提供100萬日噸森林碳權。

福華電子與福華智能26日舉行投入碳權開發記者會，福華電子表示，與福華智能身為台灣唯一進行實質國際碳權開發管理的上市櫃公司，近年來積極轉型為提供環境保護、社會責任、公司治理相關專案計劃的ESG投資服務公司，聚焦碳權開發及管理。目前先行開發位於印尼馬魯古省西蘭島（Seram Island）西部的森林，面積約為14.4萬公頃。

福華電子預期，未來每年可取得印尼馬魯古省西蘭島西部的森林碳權100萬噸；盼2025年除將取得當年度的100萬噸碳權外，也能同步取得前幾年的碳權。

福華電子董事長洪奇昌表示，台灣在2023年總貿易額達7800多億美元，是全球第19大貿易國，在ICT、半導體、AI等關鍵產業的全球供應鏈上，有著舉足輕重的地位。面對歐盟邊境碳稅(CBAM)及美國清潔競爭法案(Clean Competition Act, CCA)，台灣企業面臨減碳壓力，也必須和供應鏈一起合作，市場對碳權的需求將迅速擴大。

洪奇昌指出，碳中和已是刻不容緩的任務，希望2027年前能將印尼馬魯古省西蘭島西部的森林碳權，放在各大碳權交易所掛牌，滿足國內企業對CBAM、CCA及台灣本身的碳費抵減需求。

洪奇昌進一步指出，與印尼政府的合作協議至2051年止，為符合全球市場需求及認可標準，開發註冊於全球最大的美國碳權核發機構Verra，經過數年努力，第3方認證現已即將完成認證。

Verra具有全球95個國家公平認證，5月31日已與台灣碳權交易所簽署合作備忘錄，促進高品質碳權的開發、發行和使用。

法人預估，若以每噸碳權150美元計算，100萬噸碳權約當1.5億美元（約新台幣48億元），扣掉成本後獲利仍相當可觀。

福華電子表示，印尼碳權開發案與當地合作夥伴印尼馬魯古省林業單位，簽署森林共同保育協議，並推動當地林下經濟，以提升當地生活在貧窮線下居民的生活水準，保護生物多樣性。

福華電子指出，目前擁有亞洲森林碳權最大場域之一的印尼專案，也將會積極配合主管機關法規，邁向台灣淨零目標，並與全球企業合作，創造淨零碳排的優質生活環境，參與碳中和的重大商機。