快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

福華電子印尼開發案 每年可供100萬噸森林碳權

中央社／ 台北26日電

為加速達到全球碳中和及2050年台灣淨零目標，大同集團旗下福華電子今天宣布，攜手國內多家企業共組策略聯盟，簽署碳權合作備忘錄；福華電子預期，在印尼的碳權開發案，每年將可提供100萬日噸森林碳權。

福華電子與福華智能26日舉行投入碳權開發記者會，福華電子表示，與福華智能身為台灣唯一進行實質國際碳權開發管理的上市櫃公司，近年來積極轉型為提供環境保護、社會責任、公司治理相關專案計劃的ESG投資服務公司，聚焦碳權開發及管理。目前先行開發位於印尼馬魯古省西蘭島（Seram Island）西部的森林，面積約為14.4萬公頃。

福華電子預期，未來每年可取得印尼馬魯古省西蘭島西部的森林碳權100萬噸；盼2025年除將取得當年度的100萬噸碳權外，也能同步取得前幾年的碳權。

福華電子董事長洪奇昌表示，台灣在2023年總貿易額達7800多億美元，是全球第19大貿易國，在ICT、半導體、AI等關鍵產業的全球供應鏈上，有著舉足輕重的地位。面對歐盟邊境碳稅(CBAM)及美國清潔競爭法案(Clean Competition Act, CCA)，台灣企業面臨減碳壓力，也必須和供應鏈一起合作，市場對碳權的需求將迅速擴大。

洪奇昌指出，碳中和已是刻不容緩的任務，希望2027年前能將印尼馬魯古省西蘭島西部的森林碳權，放在各大碳權交易所掛牌，滿足國內企業對CBAM、CCA及台灣本身的碳費抵減需求。

洪奇昌進一步指出，與印尼政府的合作協議至2051年止，為符合全球市場需求及認可標準，開發註冊於全球最大的美國碳權核發機構Verra，經過數年努力，第3方認證現已即將完成認證。

Verra具有全球95個國家公平認證，5月31日已與台灣碳權交易所簽署合作備忘錄，促進高品質碳權的開發、發行和使用。

法人預估，若以每噸碳權150美元計算，100萬噸碳權約當1.5億美元（約新台幣48億元），扣掉成本後獲利仍相當可觀。

福華電子表示，印尼碳權開發案與當地合作夥伴印尼馬魯古省林業單位，簽署森林共同保育協議，並推動當地林下經濟，以提升當地生活在貧窮線下居民的生活水準，保護生物多樣性。

福華電子指出，目前擁有亞洲森林碳權最大場域之一的印尼專案，也將會積極配合主管機關法規，邁向台灣淨零目標，並與全球企業合作，創造淨零碳排的優質生活環境，參與碳中和的重大商機。

印尼 洪奇昌

延伸閱讀

福華電子攜手多家企業 開發國際與原鄉森林碳權

「德陽造」助攻 印尼最大水利工程投產

「德陽造」助力印尼最大水利工程

三陽銷量 三年衝百萬輛

相關新聞

童子賢談台灣AI產業：不要飄飄然，期待台灣不只有代工事業

和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢26日指出，台灣是全球AI進步群其中之一，「但不要把台灣捧太高，不要...

5G專網開放申請滿週年 數發部：累計達74案

5G專網開放申請滿週年，數發部數位產業署今天表示，實際發照59案、短期設置等免發照則有15案，目前運作案件累計達74案；...

廣達、鴻海看台灣AI：頂級造琴廠但未誕生世界提琴家

鴻海研究院執行長李維斌26日示警，台灣資源有限，雖受惠硬體而獲世界矚目，但目前在AI生態系領域上，並無完善執行力，儘管全...

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個...

鴻海旗下夏普新任社長 由沖津雅浩擔任

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）26日宣布，原擔任夏普副社長的沖津雅浩，接任夏普社長暨執行長一職，至於現任社長暨執...

因應地緣政治變局 日月光考慮在美墨日建先進封裝廠

日月光投控營運長吳田玉今（26）日主持股東常會後受訪時表示， 因應客戶對區域政治和供應鏈重組等要求，日月光投控在日本、墨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。