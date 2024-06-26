麗臺、美超微AI工作站9月發貨 醫療事業2025年分割

美超微（Superｍicro）認購麗臺（2465）私募後成第一大股東，麗臺與美超微結盟後，今年合作開發液冷AI工作站和AI伺服器，搶吃北美與中國大陸商機，目前產品在驗證中，預定9月開始出貨，若交期順利，麗臺有機會成為全球第一波AI工作站開賣業者，麗臺董事長盧崑山表示今年AI伺服器營收可望入帳，本業跟醫療事業都拚獲利。

麗臺26日發表新健康照護方案，整合多年來投資於生醫研發的產品，包括植物奈米貼片、Fullskin新原生蘭修護精華乳、可攜式心電圖紀錄器、穿戴式心電圖紀錄器H2 Plus及智能甩戒。盧崑山表示，醫療是他38年來最想做的志業，期望2025年將醫療單位獨立到子公司威今基因中，再更名為麗臺生醫（或生技），目標2026~2027年申請IPO。

盧崑山表示，醫療跟AI也有緊密關係，目前AI有很大一塊是醫療病理分析，不過目前麗臺賣到醫療院所比例還不高，主要客戶還是算力中心，目前中國大陸累計10億元左右的算力伺服器訂單正待客戶驗收後可入帳，盧崑山表示，客戶已經付款，麗臺都已經收到帳款，但因會計作業要求，仍必須照程序，今年應該可望入帳。

盧崑山表示，跟美超微合作開發的水冷AI工作站WinFast Mini AI工作站，支援2張高階NVIDIA RTX Ada Lovelace GPU，將滿足中小企業AI需求，另WS2050L 5U機架工作站跟8U HGX AI server伺服器都已在6月台北國際電腦展發表，另外也有支援液冷的4UAI伺服器GS4850T，目前都在驗證流程中，預計9月出貨，若期程順利，則麗臺會是第一波該規格量產交貨的伺服器廠。

麗臺與其他伺服器代工廠差異在於，自行研發AI軟體套件，包括高相容性的Leadtek RTX AI Software Pack與GDMS(GPU Docker Management System) GPU資源分配與管理系統，方便客戶拿到伺服器或工作站後，能輕鬆開始做AI應用開發及GPU資源分配管理，AIDMS（AI開發管理平台）則是團隊協作的MLOps管理平台。

盧崑山表示，醫療事業今年營收預估突破1億元，現階段心律檢測相關設備營收大，但他看好貼布類產品下半年爆發力，因新商業模式是結合心電圖紀錄器及手錶，進駐連鎖藥局，提供社區居民健康照護資源及數據追蹤服務，目前手錶已取得中國大陸跟台灣認證，美國正在申請中，台灣已經打入雙和醫院、羅東博愛醫院及馬偕台大等10多家，提供自律神經分析，由於心律不整引發中風機率是常人5倍，故有剛需。

盧崑山透露，醫療新商業模式是提供完整解決方案，從醫藥貼布、到心電圖分析檢測，提供一條龍方案，目前貼布已經上架屈臣氏電商，並與台灣2,000多家連鎖藥局合作，包括杏一醫療、維康醫療用品、全國電子、佑全保健藥妝健康人生、綠杏健康力、康宜庭生活、快樂鳥、皇安、仁川，其中1,000家6月底上架開賣，其餘通路商陸續導入，第4季就將衝上2,000家，盧崑山表示醫療事業今年目標業績1億元，2025年目標3億元，逐步朝IPO之路邁進。