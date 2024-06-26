童子賢談台灣AI產業：不要飄飄然，期待台灣不只有代工事業

和碩（4938）董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢26日指出，台灣是全球AI進步群其中之一，「但不要把台灣捧太高，不要飄飄然上雲端」，「我們確實是重要參與者之一，但絕對不是制定者跟決定者，期待台灣不只有代工事業，希望能有更高的附加價值」。

「《2024國鼎論壇》 重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席論壇並上台致詞。

童子賢表示，AI在最近幾年內逐漸擺脫想像階段，而是即將進入你跟我身邊，從產業影響的因素轉變為生活、工作、學習、警政安全、辦公室生產力、人文及軍事，也就是說，人類社會許多方面都會被AI影響。

童子賢指出，這就跟2000年時代的網路一樣，它不是單一的產品，而是厲害的技術，一旦來臨，AI會像網路一樣浸潤到所有層面，包含虛擬及實體都會被改變。

他以電影舉例，「科幻經典電影《2001太空漫遊》描述人類上了太空，但遭到AI電腦叛變，小時候看這個故事，對AI的想像跟恐懼圍繞在我們身邊，後來有了《魔鬼終結者》電影，也是談到AI有關，只是時間點來到20世紀現代」。

童子賢說，人類在幾十年前對AI有憧憬也有恐懼，到今天仍然沒有改變，依然是憧憬與恐懼並存。

他舉例，AI可能會如冰箱、洗衣機等帶給人們美好的生活，但也有可能改變既有社會秩序，像保險業如果大量使用AI大數據，可能會拒保生病機率較高的人，導致社會保險機制失去原本意義。

童子賢表示，未來一樣會面臨很多新的科技生產力，會導致有些人失去原本工作，但也會產生新的工作，就像AI跟網路的崛起帶來很多新機會，而未來20年AI可能會創造原來不存在的企業。

從法律制度面來思考AI的影響，當人工智能越來越厲害時，人類用這技術做事可能是好事也可能是壞事，比如說，現在網路詐騙已經很複雜了，「但AI年代來臨，AI詐騙比現在網路詐騙強10倍」。

最後，童子賢強調，「台灣是全球AI進步群其中之一，但不要把台灣捧太高，不要飄飄然上雲端，我們確實是重要參與者之一，但絕對不是制定者跟決定者，期待台灣不要只有代工，我們是AI中心，而少了代工兩字，希望台灣還能有更高的附加價值」。