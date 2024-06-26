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福華電子攜手多家企業 開發國際與原鄉森林碳權

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

為加速達到全球碳中和及2050淨零目標，大同旗下福華電子與子公司福華智能今(26)日宣布，攜手國內多家重量級企業共組策略聯盟，簽署碳權合作備忘錄，為福華電子與福華智能在森林碳權的開發及投資上，帶來實質的助力與效益。

身為台灣唯一進行實質國際碳權開發管理的上市櫃公司，福華近年來積極轉型，聚焦碳權開發及管理，目前先行開發位於印尼馬魯古省西蘭島（ Seram Island ）西部的森林，面積約為14.4萬公頃。

此開發案並推動當地「林下經濟」，以提升當地生活在貧窮線下居民的生活水凖，及保護生物多樣性，合作協議至2054年止；為面向全球市場，此開發並在全球最大的美國碳權認證公司Verra註冊，經過數年努力，現已即將完成。

福華電子董事長洪奇昌表示，碳中和已是刻不容緩的事情，立法院在去年1月10日通過《氣候變遷因應法》，設定2050淨零排放目標，並即將針對企業建立我國的碳費機制，然而，面對碳中和的路徑，除了自我減排和使用綠能外，確保碳權的靈活使用，才是對企業兼具效能與經濟的解方；其中，透過碳排技術改良所帶來的減碳速度較慢，且受限於資金，限制較多，若要讓企業放心，類似森林碳權是必須考慮的選擇。

洪奇昌對昨日(24)國有財產署完成首宗台灣自然碳匯土地活化模式招標，表示高度認同與肯定，福華組成的策略聯盟邁出台灣企業在國際森林碳權上歷史性的一步，不僅率先表態將開發森林碳權，也將致力於台灣國內的自然碳匯發展，有助2050淨零碳排。透過本次策略合作，福華除了目前國際森林碳權的開發，也積極投入台灣原鄉的森林碳匯開發，希望共創多贏策略。

而這次簽約的廠商有佳格食品、三陽工業、韋淳貿易、前端風電、雙喜營造、樺晟電子、德泰科技、新樺鋼鐵、桂格、福樂等，預期這些廠商有望成為首批碳權買家。

洪奇昌

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