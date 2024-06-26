5G專網開放申請滿週年 數發部：累計達74案

5G專網開放申請滿週年，數發部數位產業署今天表示，實際發照59案、短期設置等免發照則有15案，目前運作案件累計達74案；未來規劃輔導智慧交通、智慧建築與智慧農畜牧等場域，作為推動5G專網重點。

數位發展部去年6月5日開放企業申請5G專網，申請辦法有3方向，包含降低成本、應用開放與簡化申請流程，希望協助業界快速導入專網應用助攻數位轉型。數產署去年起也攜手公協會，共同推動5G專網在各產業的發展。

數發部數位產業署官員指出，觀察業界導入5G專網的應用類型，最大宗為智慧工廠類型，占比達31.32%，其他類型包含智慧展演（占比23.23%）、應用整合測試場域（占比8.8%）、智慧旅遊（占比7.7%）與智慧教育（占比6.6%）等。

截至今天為止，數產署指出，累計5G專網申請初審已通過94案；實際發照59案、短期設置等免發照則有15案，總案件數達74案。

5G專網開放申請已滿週年，數產署官員表示，參考國外應用趨勢，包含智慧工廠、智慧展演、智慧娛樂、智慧教育、智慧交通、虛實整合、智慧物流等垂直應用場域，後續規劃輔導智慧交通、智慧建築或營造、智慧農畜牧等場域，作為未來5G專網推動重點。

數產署今天也透過新聞稿指出，數產署副署長胡貝蒂25日率輔導團隊跟業界人士，前往高雄市岡山區漢翔航空工業股份有限公司進行訪視，了解漢翔作為航太及機械產業示範廠商，導入5G專網的創新應用情形。

胡貝蒂表示，航太及機械產業導入5G應用對產業發展非常重要，5G技術提升生產效率和創新應用，成為產業轉型的重要契機，將台灣具有優勢的晶片製造、資通訊產業與機械產業相互結合，讓台灣機械產業在技術研發和市場布局上具產業競爭力。