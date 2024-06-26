廣達、鴻海看台灣AI：頂級造琴廠但未誕生世界提琴家

鴻海研究院執行長李維斌26日示警，台灣資源有限，雖受惠硬體而獲世界矚目，但目前在AI生態系領域上，並無完善執行力，儘管全世界各大廠來台廣設研發中心，但尚未拉升台灣人的薪資水平。台灣應避免用自己國人的肝、自己國家的電，卻成就其他國家企業的輝煌，要學會趁此時機，借勢造勢。

李國鼎科技基金會、玉山科技協會、人工智慧科技基金會及東南亞影響力聯盟26日合辦「2024 國鼎論壇」，以「AI時代下的科技與人文省思」為題，邀廣達技術長張嘉淵、鴻海研究院執行長李維斌、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、台灣AI卓越中心副總召集人許永真、微軟亞洲研究院前副院長張益肇與談。

李維斌指出，台灣在人才、薪資仍有進步空間，「硬體這幾年都沒問題，但在此基礎上，我們（台灣）能做什麼？目前仍相當空泛。」他認為，台灣政府、基金會都應擴大攜手合作，思考前途，與國外科技巨擘洽談引進更多人才，並提高在地員工聘雇薪資，台灣更「需要借勢造勢，引進更多人才、軟硬體結合技術。」

李維斌說，台灣硬體產業已經造了第一個勢，但如何造第二個勢？我們已經錯過一波mobile（行動）趨勢，未來如何避免走歪了？當資源有限，需要用有限資源，創造第二波高潮。」

張嘉淵則以Midjourney為例，指出Midjourney仍須由人類下指令才能繪出奇幻而美麗的圖，人類可使用AI工具創造美好圖像，顯見未來不缺工具，但AI生態系不能只造工具，而應以此為基礎擴充自身能力，與他國競爭，「台灣現在有點像克雷莫納（Cremona）造琴廠」，但尚未誕生世界第一的提琴家。

克雷莫納是世界知名的小提琴製作中心。張嘉淵描述，「他們知道怎麼造提琴，有好的樹木、技法、油漆來造琴，但好樂手、音樂家、詞曲創作者，這就是科技與人文的匯聚：造琴者要懂琴、拉琴人也要懂琴，共通點是仍位居「人的世界」。他說，神經網路自古至今尚無太大改變，但如何應用新的神經網絡、新語言、新數據進行訓練，才是全新課題，人類要「學會問出聰明的問題，不要讓現在的AI變成想像力的限制，應該成為推著你往外跑的動力」。

李維斌也贊同，台灣如今不只缺乏小提琴家，也仍缺乏更多「指揮家」。他並提醒，AI基本法也相當重要，希望基本法能促進產業、人才，提供更多指引，讓企業「避免踩雷」。