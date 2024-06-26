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重塑或取代？「人工智慧時代的科技與人文省思」論壇登場

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，國科會副主委陳炳宇（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，國科會副主委陳炳宇（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

「重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思2024國鼎論壇」，下午在台北國際會議中心舉行，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台灣玉山科技協會理事長童子賢、國科會副主委陳炳宇、人工智慧科技基金會事長詹婷怡、Google前台灣董事總經理簡立峰、華碩雲端暨台智雲總經理/AI大聯盟會長吳漢章、鴻海研究院執行長李維斌、台灣AI卓越中心副總召集人/長庚大學智慧運算學院副院長許永真、微軟亞洲研究院前副院長張益肇、廣達技術長暨研究院院長張嘉淵等出席，會中並邀請Google前台灣董事總經理簡立峰以「AI生態系中台灣產業發展的策略框架」主題演講，人工智慧科技基金會董事長詹婷怡專題演講「台灣產業 AI化大調查」報告與洞察。

AI產業在台灣掀起熱潮，生成式AI使得人工智慧發展不再只是技術議題，進而成為世界各國及科技巨擘競相投入卡位的軍備競賽。人工智慧被稱為第四波工業革命，對人類社會產生極大衝擊，取代許多既有的工作並改變我們的生活，面對這場全新賽局，論壇邀請專家剖析，站在全球半導體供應鏈核心位置的台灣，如何有效管理風險並持續邁向正確的發展方向？

「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右五）、台灣玉山科技協會理事長童子賢（左五）、國科會副主委陳炳宇（右四）、人工智慧科技基金會事長詹婷怡（左四）、Google前台灣董事總經理簡立峰（右三）、華碩雲端暨台智雲總經理/AI大聯盟會長吳漢章（左三）、台灣AI卓越中心副總召集人/長庚大學智慧運算學院副院長許永真（左二）、微軟亞洲研究院前副院長張益肇（右二）、廣達技術長暨研究院院長張嘉淵（左）、鴻海研究院執行長李維斌等出席。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右五）、台灣玉山科技協會理事長童子賢（左五）、國科會副主委陳炳宇（右四）、人工智慧科技基金會事長詹婷怡（左四）、Google前台灣董事總經理簡立峰（右三）、華碩雲端暨台智雲總經理/AI大聯盟會長吳漢章（左三）、台灣AI卓越中心副總召集人/長庚大學智慧運算學院副院長許永真（左二）、微軟亞洲研究院前副院長張益肇（右二）、廣達技術長暨研究院院長張嘉淵（左）、鴻海研究院執行長李維斌等出席。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

AI 人工智慧 童子賢

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