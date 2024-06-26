快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

光寶參與2024上海國際汽車燈具展覽會 展示關鍵光電半導體模組應用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）於6月26日至28日參加2024 ALE上海國際汽車燈具展覽會 （Shanghai International Auto Lamp Exhibition），以「光馭未來 互聯無限」主題，聚焦智能車燈核心模組解決方案，展示全系列智慧車頭燈照明/光源、新世代導光式車尾燈、座艙動態氛圍燈與智能感測等四大核心技術及應用，完整展現光寶在光電半導體生態系布局。

光寶科技總經理邱森彬表示，作為全球領先的光電半導體供應商之一，光寶擁有多元、跨領域的產品組合、專業的光電工程以及特殊製程技術，提供最全面的解決方案，助力客戶實現願景。同時，以低碳永續設計作為研發核心，持續開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術。透過本次展會，光寶期盼深化與智慧移動生態系的合作，共同推動光電半導體技術在車載市場的無窮潛力，為汽車產業開創新未來。

針對車頭燈智能照明，光寶於現場展示多項自主研發解決方案與先進技術，解決人車介面功能與行駛安全提升的需求。光寶「多光束智能頭燈解決方案」透過高精密LED整體封裝與矽牆技術，可將102顆微晶粒整合封裝成單一LED，實現小體積、高亮度、高色均勻性等技術優勢，滿足新世代科技頭燈設計與應用需求。

此外，光寶在車頭遠光燈導入「自適應性遠光車頭燈技術」與自主開發的「像素化矩陣式LED模組」，提供高對比智慧光源與安全駕駛視野。同時，光寶亦推出「高階Micro LED頭燈模組」以及「超大功率LED智慧光源」，搭載百萬像素的數位顯微鏡技術，打造動態化個性設計與應用，可於地面清楚投影圖示、文字等多元安全訊息，有助提升夜間駕駛與用路安全，提供駕駛人更智能的行車體驗。

光寶本次展出自主開發的新世代「車用智能mini LED尾燈」系列產品，具有高密度、高亮度、高對比、高解析與薄型化等特點，應用於個性化的格柵燈以及汽車尾燈，讓尾燈有別於傳統形式僅有煞車警示功能，更具備先進人車訊息傳遞的技術，以提升行車安全並展現出光寶完整的汽車光源互動式應用實力。

LED 光寶科 光電

延伸閱讀

中國發生襲擊事件 上海日本人提高警覺

日月光股東會／吳田玉：CoWoS 等先進封裝測試營收占比可提高

亞馬遜擴大自研晶片生態系 聯詠有望獲訂單

億光帶勁 選中長天期

相關新聞

蘋果拚自動化影響代工廠？ 童子賢「洗衣機」論妙回

外電報導，蘋果為提高 iPhone 生產流程，積極導入自動化，希望在未來幾年內，將 iPhone 裝配現場人員數量減少最...

因應地緣政治變局 日月光考慮在美墨日建先進封裝廠

日月光投控營運長吳田玉今（26）日主持股東常會後受訪時表示， 因應客戶對區域政治和供應鏈重組等要求，日月光投控在日本、墨...

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個...

鴻海旗下夏普新任社長 由沖津雅浩擔任

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）26日宣布，原擔任夏普副社長的沖津雅浩，接任夏普社長暨執行長一職，至於現任社長暨執...

台積電嘉義廠開挖到遺址停工 南科管理局稱「小CASE」：不影響建廠

台積電嘉科園區CoWoS先進封裝廠動工，開挖到疑似遺址停工，引發外界擔心影響建廠期程，立委蔡易餘希望加快作業；南科管理局...

三星AI摺疊機 7月10日巴黎亮相

三星今（26）日公布將於台灣時間7月10日晚上9點舉行Samsung Galaxy Unpacked 2024全球發表會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。