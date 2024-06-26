光寶參與2024上海國際汽車燈具展覽會 展示關鍵光電半導體模組應用

光寶科技（2301）於6月26日至28日參加2024 ALE上海國際汽車燈具展覽會 （Shanghai International Auto Lamp Exhibition），以「光馭未來 互聯無限」主題，聚焦智能車燈核心模組解決方案，展示全系列智慧車頭燈照明/光源、新世代導光式車尾燈、座艙動態氛圍燈與智能感測等四大核心技術及應用，完整展現光寶在光電半導體生態系布局。

光寶科技總經理邱森彬表示，作為全球領先的光電半導體供應商之一，光寶擁有多元、跨領域的產品組合、專業的光電工程以及特殊製程技術，提供最全面的解決方案，助力客戶實現願景。同時，以低碳永續設計作為研發核心，持續開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術。透過本次展會，光寶期盼深化與智慧移動生態系的合作，共同推動光電半導體技術在車載市場的無窮潛力，為汽車產業開創新未來。

針對車頭燈智能照明，光寶於現場展示多項自主研發解決方案與先進技術，解決人車介面功能與行駛安全提升的需求。光寶「多光束智能頭燈解決方案」透過高精密LED整體封裝與矽牆技術，可將102顆微晶粒整合封裝成單一LED，實現小體積、高亮度、高色均勻性等技術優勢，滿足新世代科技頭燈設計與應用需求。

此外，光寶在車頭遠光燈導入「自適應性遠光車頭燈技術」與自主開發的「像素化矩陣式LED模組」，提供高對比智慧光源與安全駕駛視野。同時，光寶亦推出「高階Micro LED頭燈模組」以及「超大功率LED智慧光源」，搭載百萬像素的數位顯微鏡技術，打造動態化個性設計與應用，可於地面清楚投影圖示、文字等多元安全訊息，有助提升夜間駕駛與用路安全，提供駕駛人更智能的行車體驗。

光寶本次展出自主開發的新世代「車用智能mini LED尾燈」系列產品，具有高密度、高亮度、高對比、高解析與薄型化等特點，應用於個性化的格柵燈以及汽車尾燈，讓尾燈有別於傳統形式僅有煞車警示功能，更具備先進人車訊息傳遞的技術，以提升行車安全並展現出光寶完整的汽車光源互動式應用實力。