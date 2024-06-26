鴻海旗下夏普新任社長 由沖津雅浩擔任

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）26日宣布，原擔任夏普副社長的沖津雅浩，接任夏普社長暨執行長一職，至於現任社長暨執行長吳柏勳則專任代表取締役。夏普將在明天舉行股東會，今天宣布新的人事案，預期沖津雅浩明天將公布夏普中期營運計畫。

夏普目前正在快速從面板廠，轉型跨入炙手可熱的資料中心產業，該公司已經先後宣布與日本KDDI與軟體銀行，在夏普的堺工廠，攜手合作設立人工智慧（AI）資料中心，可以看出，夏普LCD面板廠目前搶手的程度。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海目前是從大股東的角度，去協助、提醒夏普的經營團隊，預計今年6月底，在夏普股東會後，將會有新的董事會，以及經營團隊形成，屆時，鴻海將扮演更積極的角色。

針對劉揚偉會不會出任夏普董事﹖劉揚偉之前說，鴻海在世界各地的經營均以當地幹部為主，夏普也是一樣，如何讓當地幹部發揮他們的能力，如何創造一個環境，把他們的長處發揮出來，是鴻海重視的方向。

劉揚偉說，夏普獨特的創新技術和百年的品牌，在全球市場上是非常少有的。至於大家最關心的堺工廠，將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。

他透露，夏普以前作面板的時候，簽了很大的電力長期合約，但是稼動率不高的情況下，電費變成是浪費，但是轉變成AI算力中心之後，當全世界都在找電力支援之際，這反而就變成了競爭優勢。

他指出，鴻海一直積極推動的3+3策略——三大產業和三大核心技術，「我們將協助夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品融入這個策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇」。

他強調，鴻海的三大平台與夏普的品牌價值，將攜手創造「1+1大於2」的雙贏局面！「我們堅信，鴻海的全球戰略與執行力，可以作為提供夏普走向成功的重要的推手」。