台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個進步群其中一員，未來20年AI會創造出原本不存在的中小企業和大企業，有機會也有衝擊。

對於近來因為AI熱潮把台灣捧得太高的說法，童子賢提醒「不要飄飄然上了雲端」，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。

童子賢下午以台灣玉山科技協會理事長身分出席國鼎論壇，以「重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思」為主題致詞，分享看法。

童子賢說，台灣是AI整個進步群的其中一員，但對於把台灣捧得太高的說法，他提醒「不要飄飄然上了雲端」。外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。

他表示，AI最近幾年不再是想像，即將進入人們身邊，從影響產業的因素，到生活、工作和學習，甚至警政安全、辦公室生產力、人文、軍事等領域應該都會被影響。

童子賢認為，AI就像2000年興起的網路一樣，不是單一產品，而是比產品更重要、非常厲害的背景技術，一旦來臨會像網路一樣，浸潤到所有產品與服務層面。實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變，這樣的改變人們已經翹首盼望很多年。

童子賢提醒，當科技改變某些產業，有人會失去工作，有人會獲得新的工作，如果沒有網路崛起，哪來Netflix、Uber Eats、momo購物這些應用和服務。

他認為，未來20年AI會創造出原本不存在的中小企業和大企業，帶來機會和衝擊，必須從法律面、制度面和人文面的觀點，思考AI帶來的影響。