快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

下班記得帶傘！短時強降雨範圍擴大 13縣市大雨特報「下到晚上」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

中央社／ 台北26日電
童子賢表示，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。 路透
童子賢表示，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。 路透

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個進步群其中一員，未來20年AI會創造出原本不存在的中小企業和大企業，有機會也有衝擊。

對於近來因為AI熱潮把台灣捧得太高的說法，童子賢提醒「不要飄飄然上了雲端」，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。

童子賢下午以台灣玉山科技協會理事長身分出席國鼎論壇，以「重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思」為主題致詞，分享看法。

童子賢說，台灣是AI整個進步群的其中一員，但對於把台灣捧得太高的說法，他提醒「不要飄飄然上了雲端」。外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。

他表示，AI最近幾年不再是想像，即將進入人們身邊，從影響產業的因素，到生活、工作和學習，甚至警政安全、辦公室生產力、人文、軍事等領域應該都會被影響。

童子賢認為，AI就像2000年興起的網路一樣，不是單一產品，而是比產品更重要、非常厲害的背景技術，一旦來臨會像網路一樣，浸潤到所有產品與服務層面。實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變，這樣的改變人們已經翹首盼望很多年。

童子賢提醒，當科技改變某些產業，有人會失去工作，有人會獲得新的工作，如果沒有網路崛起，哪來Netflix、Uber Eats、momo購物這些應用和服務。

他認為，未來20年AI會創造出原本不存在的中小企業和大企業，帶來機會和衝擊，必須從法律面、制度面和人文面的觀點，思考AI帶來的影響。

AI 童子賢

延伸閱讀

與童子賢舊識 黃國昌：盼本於真實想法反映業界心聲

稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

賴清德「氣候變遷委員會」邀童子賢任要職 黃國昌憂：只是找人背書

童子賢出任氣候變遷委員會副召集人 林伯豐：不要像經長那樣受牽制

相關新聞

蘋果拚自動化影響代工廠？ 童子賢「洗衣機」論妙回

外電報導，蘋果為提高 iPhone 生產流程，積極導入自動化，希望在未來幾年內，將 iPhone 裝配現場人員數量減少最...

因應地緣政治變局 日月光考慮在美墨日建先進封裝廠

日月光投控營運長吳田玉今（26）日主持股東常會後受訪時表示， 因應客戶對區域政治和供應鏈重組等要求，日月光投控在日本、墨...

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

和碩董事長童子賢今天表示，AI就像2000年興起的網路，實體產品與虛擬服務曾被網路改變，也即將被AI改變。台灣是AI整個...

鴻海旗下夏普新任社長 由沖津雅浩擔任

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）26日宣布，原擔任夏普副社長的沖津雅浩，接任夏普社長暨執行長一職，至於現任社長暨執...

台積電嘉義廠開挖到遺址停工 南科管理局稱「小CASE」：不影響建廠

台積電嘉科園區CoWoS先進封裝廠動工，開挖到疑似遺址停工，引發外界擔心影響建廠期程，立委蔡易餘希望加快作業；南科管理局...

三星AI摺疊機 7月10日巴黎亮相

三星今（26）日公布將於台灣時間7月10日晚上9點舉行Samsung Galaxy Unpacked 2024全球發表會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。