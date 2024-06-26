因應地緣政治變局 日月光考慮在美墨日建先進封裝廠

日月光投控營運長吳田玉今（26）日主持股東常會後受訪時表示， 因應客戶對區域政治和供應鏈重組等要求，日月光投控在日本、墨西哥、美國、馬來西亞等國設廠都有興趣，並不排除在日本、美國、墨西哥擴增先進封裝產能。但海外設廠時間還有待進一步評估及確定廠址。

吳田玉表示，今年受惠AI晶片需求大增，日月光CoWoS先進封裝業績將比原先預期的2.5億美元還高出很多，今年下半年和2025年先進封裝需求持續強勁，公司不排除在日本、美國、墨西哥等地擴增先進封裝產能。

據了解，目前AI加速器等先進AI晶片需求非常強勁，主要晶片公司要求台積電倍數增加CoWoS產能外，也透過委託包括日月光等封裝廠搭配擴增WoS的後段產能，目前主要封裝廠正等待台積電和輝達等晶片廠驗證後，即可與台積電產能銜接，全力滿足市場大排長龍的AI晶片需求。

吳田玉則表示，日月光在CoWoS與台積電持續密切合作，但雙方合作配合取決於市場與客戶的需求。

吳田玉並透露，日月光投控子公司ISE Labs, Inc.將於7月12日在美國加州剪綵，規劃在當地擴充測試產能，主要測試高階晶片；墨西哥廠已經購地，旗下環旭電子布局汽車電子和電源相關供應鏈，配合北美市場需求，將擴充封裝測試和組裝等產能，以利未來在北美市場長線布局AI、自動駕駛、機器人等新興產業。

他強調， 因應客戶對區域政治和供應鏈重組等要求，月光投控在日本、墨西哥、美國、馬來西亞等國設廠都有興趣，並不排除在日本、美國、墨西哥擴增先進封裝產能。但海外設廠時間還有待進一步評估及確定廠址。

吳田玉並進一步指出，台灣發展矽光子技術，極其重要，因台灣在全球半導體產業已居於領先地位，若繼續掌握矽光子技術，半導體產業可謂如虎添翼。他鄭重強調台灣絕對不能放掉矽光子技術。日月光也在矽光子及共同封裝光學元件（CPO）持續扎根，未來也會持續投資。

日月光投控今日也完成董事改選，選任六席一般董事、三席獨董，共九席董事。董事名單由張虔生、張洪本、吳田玉、陳昌益、唐瑞文、張能傑續任，獨董部分則是游勝福、何美玥、翁文祺連任。新任董事選任期自2024年6月26日起至2027年6月25日止。