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蘋果拚自動化影響代工廠？ 童子賢「洗衣機」論妙回

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩暨台灣玉山科技協會理事長童子賢。圖／聯合報系資料照片
和碩暨台灣玉山科技協會理事長童子賢。圖／聯合報系資料照片

外電報導，蘋果為提高iPhone生產流程，積極導入自動化，希望在未來幾年內，將iPhone裝配現場人員數量減少最多五成，也讓部分人士擔心會影響如鴻海（2317）、和碩（4938）等大量使用人力的蘋果組裝廠，對此，和碩暨台灣玉山科技協會理事長童子賢26日回應，想要用更少的人力做更多有生產力的工作，不管是工廠的產出還是服務業的服務，其實AI都是一個好幫手。「就如同微波爐、洗衣機、冰箱可能是你在家裡工作的好幫手一樣，所以不要擔心AI太多。」

「《2024國鼎論壇》重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思」今日登場，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席論壇，會前接受媒體提問，詢問有關蘋果要求生產夥伴積極導入自動化一事，會不會影響如和碩等代工夥伴業務。

對此，童子賢回應，自動化很好，今天早上我在工研院跟他們聊天談產業經驗我做了一個比喻，不用擔心類似自動化機械，如協助醫生的手術，而擔心醫生會失業。

童子賢指出，它究竟只是輔助器材，整個醫療的判斷還是要由醫生來做，醫療的判斷跟這些素養，AI可以輔助你、可以幫助你，我認為不會影響醫生的就業，而是只會讓更少的醫生就可以發揮更大的效用，我半開玩笑跟他們舉例說，自從發明洗衣機、冰箱跟微波爐後，我也沒有看到女人在家裡的地位降低。

童子賢說，那我們的結論是不會，他現在可以翹著腳然後把洗衣機開動，以後坐在那邊看報紙、看雜誌等著衣服洗好，剩下來更多的時間可以把貓、老公管理好，因此，以後AI輔助下的醫生會更有效率。

童子賢表示，AI輔助下的辦公室員工更有效率，更棒的是少子化一直是先進國家的一個現象，社會富足了、產業發達了，反而嬰兒出生率降低，這個從英、法、德國很早就是這樣，接著蔓延到日本、韓國、臺灣也是這樣。

他說，那你想要用更少的人力做更多有生產力的工作，不管是工廠的產出還是服務業的服務，其實AI都是一個好幫手。「就如同微波爐、洗衣機、冰箱可能是你在家裡面工作的好幫手一樣，所以不要擔心AI太多。」

事實上，不管是鴻海或是和碩近幾年持續砸錢拚自動化，尤其是位在中國大陸的工廠，除了工資高漲外，廠商還面臨大陸少子化員工難尋，以及淡旺季人力需求差別太大等原因，為了降低這些負面因素，提高自動化比例成為解方之一。

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