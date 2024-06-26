是德科技助力Fii 成為首家通過驗證 O-RU 製造商

是德科技（Keysight Technologies Inc.）近期協助Fii取得O-RAN聯盟認證和徽章。透過是德科技的Open RAN Studio解決方案，Fii成為首家通過驗證的戶外開放式射頻單元（O-RU）製造商。

Open RAN網路架構透過開放式介面和虛擬化技術，將軟體與硬體分離，為行動通訊業者提供更高的靈活性和敏捷性，同時還可降低成本並增強安全性。 為確保Open RAN設備之間的互通性，O-RAN聯盟制定了認證和徽章計畫，讓製造商可透過涵蓋控制、使用者、同步與管理（CUSM）平面的O-RAN符合性測試規格，來驗證產品是否符合O-RAN標準。

Keysight Open RAN Studio解決方案可對從前傳乙太網路到射頻無線介面的所有四個平面進行模擬和分析，使得Fii能夠驗證其設備的O-RU符合性。以同步平面（S-Plane）為例，該解決方案讓Fii能在理想的時間資源下測試裝置。此外，它能夠在真實網路條件下套用模擬的網路雜訊，以便執行S-Plane符合性測試，這些特性對於RAN設備認證至關重要。

Keysight Open RAN Studio整合了是德科技新推出的時間同步分析儀，將O-DU模擬和S-Plane缺損整合到單一解決方案中，大幅簡化測試流程。該解決方案專為5G O-RU測試而設計，符合O-RAN聯盟制定的規格，並提供強大且易用的O-RU測試功能。 Open RAN Studio是Keysight Open RAN Architect（KORA）產品組合的一員。

Fii副總裁劉鑽志表示：「我們很高興能成為全球第一家獲得戶外開放式射頻單元O-RU符合性認證的公司。藉助是德科技測試解決方案，我們朝著O-RU的商業部署邁出了一大步」。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示：「身為O-RAN聯盟的一員，是德科技將不遺餘力地推動O-RAN技術的廣泛採用和商業部署。 我們很高興能協助客戶達成多項里程碑，例如Fii的戶外O-RU符合性認證」。