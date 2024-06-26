CCL東南亞擴產需求 亞泰金屬訂單能見度直達2025下半年

亞泰金屬（6727）26日表示，受惠於銅箔基板（CCL）東南亞擴廠需求，訂單能見度已達2025年下半年，在手訂單約為20億元，配合客戶建廠添購設備帶動訂單需求成長。

亞泰金屬專業的銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備製造商，戮力深化旗下儀電控制、含浸技術、塗佈、貼合、乾燥成膜、張力控制等關鍵核心技術，有效滿足市場對高精度、高穩定度和高效能生產設備的需求，且隨著楊梅二廠正式啟用，使得產線調度更加靈活，擴增多元產業客戶接單動能，助力集團多元化發展、增加市場競爭力。

亞泰金屬黃源財總經理表示，2024年隨著各項AI應用發展，伺服器、低軌衛星、ASIC（特殊應用積體電路）、高階電信網通、電動車市場等需求顯著提升，加上因應中國終止《海峽兩岸經濟合作架構協議》部分產品關稅減讓，以及中美貿易戰等因素，皆係推進 CCL、PCB 相關大廠陸續增加資本支出投入及前往東南亞擴廠佈局，不僅如此，隨著高階電子材料升級加速，且配合終端需求的製程要求，皆帶動旗下客戶對於增加設備力道明顯加大，挹注亞泰金屬整體營運掌握度至2025年下半年。

亞泰金屬進一步指出，公司仍持續擴大業務佈局、提升產品自製率，積極調配旗下楊梅一、二廠產品生產配置，除提高產線調度靈活性、組裝自製率和生產製程效率外，並可增加投入軟性基板、被動元件、複合材料等水平塗佈相關應用設備生產組裝，皆有望助力未來整體營運效益、市場競爭力持續提升，並持續奠定集團於全球銅箔基板（CCL）高階含浸設備站穩領先地位。

展望未來營運，亞泰金屬表示，維持審慎樂觀看法，應對現有主要客戶投入東南亞地區的設備與服務需求大幅提升，公司積極籌畫於東南亞設立服務據點，滿足當地市場即時需求，有助於東南亞銷售版圖再下一城，隨著設備持續出貨、客戶端安裝與調試、驗收後營收認列挹注，同時產品結構組合優化，有助於進一步提升未來營運表現。