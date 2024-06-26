燿華股東會／今年營運續拚復甦 低軌衛星營收占比拉升

PCB大廠燿華（2367）26日召開股東會，所有議案照案通過，燿華並提到，今年營運續拚復甦，低軌衛星占比將穩定拉升。

燿華先前指出，營運谷底將過，今年AI應用、低軌衛星、車用等為成長動能。

在新應用方面，燿華先前說，公司積極爭取明年參與AI加速卡HDI用板市場，由於ChatGPT的崛起帶動的AI的軍備競賽，迎來高階AI伺服器的快速成長，其中以高階GPU加速卡將有明顯的需求成長，據研究高階AI伺服器未來5年的年複合成長率將有機來到雙位數增長，此領域的發展極具潛力，而HDI領域正是燿華強項。