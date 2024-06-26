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燿華股東會／今年營運續拚復甦 低軌衛星營收占比拉升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
燿華公司參展照片。記者尹慧中攝影
燿華公司參展照片。記者尹慧中攝影

PCB大廠燿華（2367）26日召開股東會，所有議案照案通過，燿華並提到，今年營運續拚復甦，低軌衛星占比將穩定拉升。

燿華先前指出，營運谷底將過，今年AI應用、低軌衛星、車用等為成長動能。

在新應用方面，燿華先前說，公司積極爭取明年參與AI加速卡HDI用板市場，由於ChatGPT的崛起帶動的AI的軍備競賽，迎來高階AI伺服器的快速成長，其中以高階GPU加速卡將有明顯的需求成長，據研究高階AI伺服器未來5年的年複合成長率將有機來到雙位數增長，此領域的發展極具潛力，而HDI領域正是燿華強項。

AI 低軌衛星 燿華

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