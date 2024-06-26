聽新聞
test
0:00 / 0:00
燿華股東會／今年營運續拚復甦 低軌衛星營收占比拉升
PCB大廠燿華（2367）26日召開股東會，所有議案照案通過，燿華並提到，今年營運續拚復甦，低軌衛星占比將穩定拉升。
燿華先前指出，營運谷底將過，今年AI應用、低軌衛星、車用等為成長動能。
在新應用方面，燿華先前說，公司積極爭取明年參與AI加速卡HDI用板市場，由於ChatGPT的崛起帶動的AI的軍備競賽，迎來高階AI伺服器的快速成長，其中以高階GPU加速卡將有明顯的需求成長，據研究高階AI伺服器未來5年的年複合成長率將有機來到雙位數增長，此領域的發展極具潛力，而HDI領域正是燿華強項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言