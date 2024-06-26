台積電傳在屏東設先進封裝廠 周春米招手：水電無虞、生活機能優

台積電先進封裝產能嚴重供不應求，南科嘉義園區新廠甫動工擴產之際，傳出台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，已邁入找地階段；屏東縣長周春米今天在議會答詢時說，目前尚未接獲明確訊息，但縣府一直做好準備，在兼顧鄉親權益前提下，持續努力爭取半導體先進科技產業來設廠，屏東不缺水電和用地、生活機能優，「現在投資屏東最對時」。

台積電去年10月宣布不考慮進駐桃園龍潭園區3期計畫時，周春米就向台電積招手，稱屏東不缺水、不缺電、水電、日照充足，地大物博，居住條件非常好，也非常舒服，團隊會努力爭取台積電到屏東，縣府也整理相關潛力地點，透過行政院相關部會幫屏東爭取，「屏東準備好了！我和縣府團隊會爭取台積電到屏東」。昨天再度傳出台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，縣議員羅平道今天在質詢時詢問周春米是否知情、縣府是否做好相關準備，

周春米說，目前尚未接獲進一步的明確訊息，屏東適合高科技產業來投資的幾個原因包括，屏東多河川，豐沛的地下水與伏流水資源，可因應產業的需求來供應；用電部分，除了經濟部和台電的全力配合外，屏東的綠電發展，更是全國第一個達到民生綠電RE100的縣市，有利產業未來在國際市場的綠電憑證。

她說，屏東的用地更是沒問題，已經盤整縣內多處適合的用地，包括屏東科學園區等可以選擇；至於高科技人才，則有縣內大學未來可以配合產業培育人才，國際中小學也從今年開始招生。至於生活機能方面，屏東更是準備齊全，從民生、醫療到文化休閒都非常完備。

縣府說，屏東科學園區規畫引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等4大產業，先進封裝列在「新興科技」項目，若台積電有意願，符合申請落腳屏科資格，不會違反進駐產業規定；有半導體上下產業鏈支持也是很重要的一環，晶片製程雷射氣體關鍵原料的氖氣提存工廠，已在屏東動土興建，未來也會是爭取半導體先進製程投資屏東的一大誘因。