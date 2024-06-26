LINE訊息查證5週年推新功能 可疑語音也能查核

LINE訊息查證服務邁入5週年，今天宣布STT（Speech to Text，語音轉文本）功能全新上線，當用戶在LINE上收到可疑語音，可上傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker），再由第三方專業的查核機構進行查核並回覆結果。

LINE發布新聞稿說明，新功能讓LINE訊息查證處理的項目，囊括文字、連結、文字型圖片及語音（第一階段只支援國語），藉此回應平均每個月600到930則可疑語音的查核需求，也是LINE在台灣第一個面向市場的STT應用案例。

為提升全民錯假訊息免疫力，LINE於2019年啟動數位當責計畫，並攜手專業查證機構與行政院，於同年7月展開「LINE訊息查證」服務。

截至今年5月，LINE訊息查證官方帳號好友數超過84.2萬，收到超過24.6萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過77.1萬人次，為台灣最大訊息查證平台。

LINE訊息查證也同步公布5週年熱門錯假訊息排行榜，防疫與AI（人工智慧）為熱門主題，其他包括地震、電費與健康相關主題，例如癌症，阻斷病毒等，也都受到關注。

熱門錯假訊息前5名依序為「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」、「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」、「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」、「面對疫情傳愛不傳害，三招判別疫情訊息」、「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」。

第6至10名依序為「明天開始電費分三段式？」、「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」、「蜂蜜可以阻斷病毒的複製，平常要多喝蜂蜜水？」、「麵條添加磷酸鹽過量，腎壞、肝硬化、癌症上身？」、「收到疫情防疫志願者的訊息，要求加LINE配合防疫工作？」。

LINE錯假訊息排行榜為2020年1月至2024年5月，LINE訊息查證上經查核的訊息貼文，根據在按讚、留言與分享次數等不同層級加權加總計算出的影響力分數，進行排列。