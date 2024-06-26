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群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年群益第2季投資論壇盛大登場，群益投顧總經理范振鴻(左起)、榮剛副總兼代理發言人李郁真及群益金鼎證券副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)
2024年群益第2季投資論壇盛大登場，群益投顧總經理范振鴻(左起)、榮剛副總兼代理發言人李郁真及群益金鼎證券副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券與群益投顧6月25日在台北茹曦酒店舉辦2024年第2季總經趨勢與產業論壇，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢。此次論壇包含群益投信在內，有超過數十家的機構投資人共襄盛舉。獲邀參加的優質企業包括聚陽 （1477）、貿聯-KY （3665）、勤誠 （8210）、群聯 （8299）、佳世達 （2352）、榮剛 （5009）、國泰金 （2882）、聯強 （2347）、 宏碁（2353）等多間上市櫃公司。在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，這次論壇也有群益投顧總經理范振鴻、資深研究員劉宜和與產業專家，分享總經、塑化與衛星通訊等產業的發展趨勢與未來展望。

在總經方面，特別是美國今年是否降息與降息的時間點及次數，再加上今年又遇到美國總統大選年，共和黨的挑戰者川普與現任總統拜登的對決誰能勝出，將會對全球的經濟與股市有深遠重大的影響。范振鴻指出，根據過去選舉年統計，美股選舉年做多行情多次發生，總統大選年標普500平均漲幅7%，暗示2024年美股上漲機率高，同時在新興產業（AI）崛起的帶動下，今年第1季美股打破過去慣性表現強勢，搭配總統大選的偏多行情及未來企業獲利預估將持續成長的推動下，進一步提升2024年美股上漲的勝率。

群益投顧資深研究員劉宜和指出，發射成本下降、衛星標準化大量製造，皆壓低整體成本，衛星服務不再高不可攀。衛星通訊是衛星產業中產值最大的一塊，衛星通訊主要可分為衛星、地面衛星控制站、地面衛星接收站以及終端地面收發裝置，其中以地面收發裝置產值最高。就相關硬體設備而言，台灣在衛星通訊相關零組件耕耘已久，高頻設備製造經驗成熟，有機會爭取國外訂單。

整體來說，Amazon旗下Kuiper System至2024年底需將第一期578顆衛星發射完畢，並開始初期衛星網路試營運，衛星酬載相關供應鏈業者有營運成長機會；OneWeb重整後已併入Eutelsat集團，648顆G.1衛星已入軌，2024年展開商轉，將帶動終端裝置供應鏈商機。根據業界預估，全球約1,200萬戶需要衛星網路，活躍船舶約45萬艘，客機25,000架，皆為衛星網路潛在客戶。

美股 群益

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