群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

群益金鼎證券與群益投顧6月25日在台北茹曦酒店舉辦2024年第2季總經趨勢與產業論壇，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢。此次論壇包含群益投信在內，有超過數十家的機構投資人共襄盛舉。獲邀參加的優質企業包括聚陽 （1477）、貿聯-KY （3665）、勤誠 （8210）、群聯 （8299）、佳世達 （2352）、榮剛 （5009）、國泰金 （2882）、聯強 （2347）、 宏碁（2353）等多間上市櫃公司。在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，這次論壇也有群益投顧總經理范振鴻、資深研究員劉宜和與產業專家，分享總經、塑化與衛星通訊等產業的發展趨勢與未來展望。

在總經方面，特別是美國今年是否降息與降息的時間點及次數，再加上今年又遇到美國總統大選年，共和黨的挑戰者川普與現任總統拜登的對決誰能勝出，將會對全球的經濟與股市有深遠重大的影響。范振鴻指出，根據過去選舉年統計，美股選舉年做多行情多次發生，總統大選年標普500平均漲幅7%，暗示2024年美股上漲機率高，同時在新興產業（AI）崛起的帶動下，今年第1季美股打破過去慣性表現強勢，搭配總統大選的偏多行情及未來企業獲利預估將持續成長的推動下，進一步提升2024年美股上漲的勝率。

群益投顧資深研究員劉宜和指出，發射成本下降、衛星標準化大量製造，皆壓低整體成本，衛星服務不再高不可攀。衛星通訊是衛星產業中產值最大的一塊，衛星通訊主要可分為衛星、地面衛星控制站、地面衛星接收站以及終端地面收發裝置，其中以地面收發裝置產值最高。就相關硬體設備而言，台灣在衛星通訊相關零組件耕耘已久，高頻設備製造經驗成熟，有機會爭取國外訂單。

整體來說，Amazon旗下Kuiper System至2024年底需將第一期578顆衛星發射完畢，並開始初期衛星網路試營運，衛星酬載相關供應鏈業者有營運成長機會；OneWeb重整後已併入Eutelsat集團，648顆G.1衛星已入軌，2024年展開商轉，將帶動終端裝置供應鏈商機。根據業界預估，全球約1,200萬戶需要衛星網路，活躍船舶約45萬艘，客機25,000架，皆為衛星網路潛在客戶。