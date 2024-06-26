宏碁智雲資訊結盟Google Cloud 協助新創導入AI
宏碁旗下宏碁智雲資訊（Acer AI Cloud Inc.）今天宣布與Google Cloud合作，推動亞灣鏈結國際雲服務專案計畫，為新創團隊提供一系列的生成式AI（人工智慧）工具和雲服務。
宏碁智雲資訊將透過辦理主題工作坊、實務案例分享、技術交流以及業師輔導方式，協助新創團隊規劃適合其產品服務的AI應用與解決方案，進一步以AI提升商業價值，促成更多國內外發展機會。
宏碁智雲資訊總經理王建欣透過新聞稿表示，今年是宏碁智雲資訊第3年投入亞灣鏈結國際雲服務專案，累積近30家的個案輔導經驗，新創團隊在發展過程會面臨許多挑戰，宏碁智雲資訊將整合機器學習開發平台Vertex AI雲端生態，並運用自身集團資源，加速新創AI方案在企業端實際應用。
Google Cloud台灣業務副總經理李殷豪說，為確保新創公司能充分利用Google Cloud的AI技術，將提供包括Google Cloud雲端運算服務抵免額、全球創業社群的資源網絡、技術指導和培訓，以及與專家交流的機會。
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