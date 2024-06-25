AI PC買氣強嗎？宏碁估NPU口碑是指標 華碩、高通NB熱銷

AI PC買氣如何？宏碁（2353）主管表示，商用市場下半年逐漸活絡，受Win10將停止更新影響，企業客戶著手規劃換機，不過公司行號對員工使用AI仍十分保守謹慎，消費市場因Copilot + PC單價較高又缺乏應用，預期將兩極化發展，一邊是追求AI體驗算力40TOPS以上的客群，另一頭是以文書為主的入門級PC用戶。

AI PC在Computex熱鬧滾滾，究竟買氣如何？根據momo電商資料顯示，雙A的AI PC均名列熱銷排行榜，顯示消費者若要採購，確實會買AI PC，只不過目前算力TOPS 40以上筆電選擇不多，僅高通平台可以稱為Copilot+PC，且價格逼近5萬元，高單價是否能拉動需求，宏碁預測未來市場可能分為TOPS40以上及TOPS40以下兩大類市場，TOPS40以上筆電以AI用戶為主，文書使用族群會買後者。

宏碁25日舉行AI PC新品體驗會，台灣區總經理張世欣表示，AI PC需要軟硬體一起搭配使用，直接功能如ChatGPT等AI服務，間接功能則如Recall等軟體輔助應用，為搭配AI PC硬體上市，宏碁商用機推出AI工具包「Travel mate Sense 」，消費機種推出「Acer Sense」工具包，讓消費者可以一鍵啟動AI，未來也會逐步擴充。

宏碁7～8月推出英特爾Core Ultra平台AI PC商用機，至於AMD跟英特爾大推NPU算力超過40TOPS的最新筆電預計9月登場，該批機種才能稱Copilot +PC。

宏碁台灣區營運事業產品管理暨品牌行銷企劃資深經理林勇易表示，目前宏碁推出的AI PC超過20款，年底前TOPS 40的Copilot + PC機種有3款，但價格會比較高，消費者是否需要NPU算力？等新品上市口碑就能看出端倪，且用到NPU的應用必須要夠多，才能吸引消費者買單。

華碩（2357）已經開賣NPU算力45TOPS的高通平台筆電VivoBook S 15，售價4.99萬元，根據MOMO官網本月已經賣出超過50台，且缺貨中，預計26日補貨，顯示名列熱銷榜機種，顯示嚐鮮買氣不差。

宏碁則6月先推英特爾Core Ultra平台商用機TravelMate P6、TravelMate P4 Spin及TravelMate P4商用AI PC，目前熱銷機價位在3萬元以上，公司表示支援高通處理器的Copilot + PC筆電預估7月開賣，該機種NPU算力45TOPS是目前最高的機種，8月底9月初是AMD跟英特爾機種登場。

對於高通筆電上市效應，宏碁表示，需要觀察開賣後各應用軟體相容度，銷量熱度需要口碑營造，由於Copilot+PC價格較高，是否所有消費者都需要TOPS40以上算力的筆電，也需要觀察，宏碁判斷現在是消費者若要換機會考慮AI PC，擔心不買日後硬體規格會太落伍，但NPU算力實際需求仍待觀察。

商用市場今年因Win10停止更新期限僅剩一年，企業陸續規劃換機，企業採購標案活絡度提升，但企業對AI使用方式很關心但仍相對保守，宏碁表示去年政府標案量大，今年相對不多，加上消費市場欠缺大型遊戲巨作刺激玩家升級，上半年綜合業績年增率10%，且下半年比上半年好，但下半年業績未必比去年下半優，今年整體目標比去年成長。

張世欣表示，今年集團任務是多元產品布局及市占率提升，看好平板電腦需求，宏碁去年也重新推出平板搶吃商用及教育市場，由於多數對手退出，現在平板不僅銷量不錯，利潤也轉佳。