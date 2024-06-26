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供應鏈爆料 台積電傳屏東蓋CoWoS廠

經濟日報／ 記者吳秉鍇鐘惠玲江睿智／高雄、台北報導
台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，南科嘉義園區新廠甫動工擴產之際，下游供應鏈爆料，台積有意前往屏東再蓋先進封裝廠，現已邁入找地階段。 路透
台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，南科嘉義園區新廠甫動工擴產之際，下游供應鏈爆料，台積有意前往屏東再蓋先進封裝廠，現已邁入找地階段。 路透

台積電（2330）CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，南科嘉義園區新廠甫動工擴產之際，下游供應鏈爆料，台積有意前往屏東再蓋先進封裝廠，現已邁入找地階段。

對於相關傳聞，至昨（25）日截稿前，台積電沒有回應。相關主管機關國科會則表示：「目前沒聽說」，強調廠商設廠訊息應由廠商對外發布。

台積電目前自有封測產能位於龍潭、竹科、竹南、中科、南科等地，南科嘉義園區新廠正興建中，惟日前南科嘉義園區一廠工程疑似挖到遺址而暫停施工，傳台積電啟動當地二廠建置因應。若啟動屏東先進封裝廠建置，台積電在台灣先進封測據點將增至七個，橫跨桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、屏東等七縣市。

台積電董事長魏哲家先前提到，CoWoS產能供不應求，台積電雖持續擴產，仍無法滿足所有客戶需要，為此，台積電已擴大委外至專業封測代工廠。台積電正努力擴充CoWoS先進封裝產能，自家產能目標是今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供需之間的差距。

據了解，屏東園區規劃引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等四大產業，CoWoS先進封裝列在「新興科技」項目。換言之，若台積電有意願，符合申請落腳屏科資格，不會違反進駐產業規定。

屏東縣長周春米先前曾說，縣府已整理相關潛力地點，透過行政院相關部會幫屏東爭取，「屏東準備好了，我和縣府團隊會爭取台積電到屏東。」

屏東縣府城鄉發展處指出，近年由於中央政府在南台灣科技產業的投入，形成南台灣科技產業S廊帶，2023年動土的屏東科學園區也將成為S廊帶的一環，台南、高雄、屏東高科技產業一小時生活圈成形，成為屏東產業升級機會。南科屏東園區幾乎與南科嘉義園區同步開發，屏科總面積74公頃，南側緊鄰台1線串接高雄市及屏東市，西側臨近推動中的國道7號。台積電先進封裝廠向南布局，中南部縣市皆積極爭取。

CoWoS 台積電 封測

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