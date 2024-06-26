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台積電傳出設廠屏東 縣府：水電地不缺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）傳出要至屏東設先進封裝廠，外界憂心是否將面臨土地、水電等挑戰，屏東縣府強調，屏東縣不缺地，現有共173.16公頃的產業園區開發；而豐沛的地下水與伏流水資源，可以因應產業的需求來供應；同時，屏東縣更是全國第一個達到民生綠電RE100的縣市。

屏東縣府指出，為了滿足企業對土地的需求，已經超前部署，目前有五個產業園區正開發或招商中，包括屏東科學園區、科技產業園區擴區、六塊厝產業園區、台糖殺蛇溪以南工業區、熱帶農業特色產業園區等，共173.16公頃的產業園區開發。

半導體上下產業鏈的支持也是很重要的一環，晶片製程雷射氣體關鍵原料的氖氣提存工廠已在屏東動土興建，未來也會是爭取半導體先進製程投資屏東的一大誘因。

電力方面，屏東縣是ESG典範大縣，近年來推動綠電建置有成，為全國第一個達到民生綠電RE100的縣市，可以滿足國際企業對於綠電的需求。供水方面，豐沛的地下水與伏流水資源，可以因應產業的需求來供應。

屏東縣府強調，屏東市生活機能豐富，加上近年來中央及縣府投入的各項重大建設，有信心說「屏東準備好了! 」。

半導體 地下水 綠電

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