亞馬遜擴大自研晶片生態系 聯詠有望獲訂單

亞馬遜衝刺AI聊天機器人布局之際，同步擴大自研晶片生態系，傳出結盟台灣IC設計二哥聯詠（3034）發展AI特殊應用晶片（ASIC）。聯詠有望拿下亞馬遜旗下AWS轉投資、有「Open AI的最大競爭對手」之譽的生成式AI新創Anthropic委外AI晶片設計大單，後續有機會進一步拿下亞馬遜AWS客製化AI晶片訂單，業績大補。

生成式AI成為目前各大雲端服務商主攻的焦點，除了被大幅應用在推論功能上的高效能運算（HPC）晶片之外，AI訓練學習更是未來自研AI處理器的一大重點。

業界傳出，亞馬遜AWS轉投資AI新創公司Anthropic有機會將客製化AI處理器晶片委外給聯詠，聯詠藉此成功跨入客製化AI晶片市場。

業界分析，聯詠在宣布加入安謀（Arm）全面設計（Arm Total Design）生態系後，就開始積極尋覓客戶，且由於聯詠研發人力眾多，並具備先進製程矽智財（IP），因此有能力具備接下雲端服務大廠的開發案的實力，未來在客製化AI處理器需求崛起的同時，聯詠有機會搶下更多ASIC訂單。

亞馬遜AWS今年3月加碼投資Anthropic，總投資金額已達40億美元，顯示亞馬遜AWS對未來生成式AI發展的重視程度。Anthropic開發應用在生成式AI的Claude 3系列模型，與亞馬遜AWS自行研發的AI客製化處理器Trainium整合度相當高，成為亞馬遜AWS衝刺生成式AI模型訓練的主要關鍵。