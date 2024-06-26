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亞馬遜攻聊天機器人Metis 廣達、緯穎等出貨看俏

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
全球電商巨擘亞馬遜槓上OpenAI，傳正開發代號為「Metis」的超強AI聊天機器人，引爆新一波AI伺服器建置潮。（路透）
全球電商巨擘亞馬遜槓上OpenAI，傳正開發代號為「Metis」的超強AI聊天機器人，引爆新一波AI伺服器建置潮。（路透）

全球電商巨擘亞馬遜槓上OpenAI，傳正開發代號為「Metis」的超強AI聊天機器人，劍指OpenAI開發的ChatGPT霸主地位，可望催動亞馬遜旗下雲端服務（CSP）龍頭AWS新一波AI伺服器建置潮，帶旺AWS伺服器代工廠廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）出貨。

外媒Business Insider引述消息來源報導，亞馬遜正在打造代號為Metis的超強AI聊天機器人。Metis能以智慧對話的方式，回答文本與圖像相關問題，並提供相應的資訊來源連結，推薦後續查詢、甚至生成圖像。

為打造與市面上不同的AI聊天機器人，進一步挑戰ChatGPT霸主地位，亞馬遜希望Metis透過名為「檢索增強生成」（retrieval-augmented generation，RAG）的AI技術，獲取超出訓練資料之外的資訊，進而生成最新資訊。

亞馬遜目標將Metis打造為「AI代理人」，透過理解、學習及分析大量資料的能力，自動為使用者執行複雜任務，如提供最新的股票價格、規劃度假行程、控制智慧家居設備等，並傳出亞馬遜也在整合Metis及其數位語音助理Alexa。

亞馬遜日前也傳出正啓動名為「榕樹」（Banyan）的計畫，要對Alexa進行2014年推出以來，近十年來首度大改版，導入生成式AI對話服務，並提供兩種付費方案，力拚8月前推出。

法人分析，亞馬遜擴大投入AI聊天機器人，並針對Alexa啟動大改版，發展強大的大型語言模型（LLM），旗下雲端服務子公司AWS也將喜迎AI伺服器建置潮。

廣達一直都是美系CSP最有力的代工夥伴之一，去年一舉拿下Google、微軟及亞馬遜AWS等大廠AI伺服器訂單，今年更掌握三大廠「地表最強算力AI晶片」GB200伺服器訂單、需求火熱，相關訂單預計9月量產出貨。

緯穎前兩大客戶為Meta、微軟，去年亞馬遜占比擴大，拉升至超過一成，成為第三大客戶。今年AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案將逐步發酵，帶動緯穎AI營收揚升，第4季AI伺服器相關占比可望衝破五成。

英業達2019年即投資美系CSP廠重要系統整合商ZT，ZT與雲端客戶關係深厚，英業達主機板（L6）產品也透過ZT，順利打入CSP廠伺服器供應鏈，取得AWS、微軟、Google等供應鏈訂單。

AI 亞馬遜 伺服器

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