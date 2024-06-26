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「水電無虞」 台積高雄P3廠環評通過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市府昨召開台積電第3座2奈米廠環評審查大會，環團擔憂未來3廠總用電占高雄用電18%，單日用水6.4萬噸，再生水供應時程無法配合。市長陳其邁及團隊承諾水電皆無問題。台積電說明，P3廠面積17.22公頃，優先使用再生水，除非再生水廠歲修或管路斷掉才用自來水；另研擬再生能源、減碳期程縮短以5年為期程規畫。審查結果順利通過。

台積P3廠用電量210MW、每日用水2.15萬噸，量產後每年取得25%再生能源、2030年60%、2040年100%。

地球公民基金會說，3座廠區開發達47.05公頃，用電量加總後55億度，水電應做累進計畫。另兩座再生水廠2029年才能供應7萬噸再生水，應說明何情況會用民生用水，另應以5年為一期，提出至2040年前RE100和100%再生水務實路徑。

審查委員洪崇軒問，未來隨製程改變，目前表列的有害物質空氣汙染物檢測項目有無需要調整。委員丁澈士說，廠區位處土壤液化潛勢區，地震頻繁，地下水觀測井數量及監測情況很重要。

台積電廠務副總莊子壽回應，再生能源時程規畫縮短為5年，帶回公司討論，應無問題；空汙檢測項目要進一步討論；目前工地有7口監測井，未來營運期3口。

水利局表示，橋頭及楠梓再生水廠分別於2025年及2028年完工，可配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供，總供水量11萬噸，遠大於3座廠需求。

經發局說明，高雄2022年總發電508億8600萬度，總售電307億3400萬度，售電僅占發電60.4％，未來台積電各廠均採雙迴路系統規畫，穩定供電無虞。

再生能源 台積電 水電

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台積電高雄設廠用水 橋頭、楠梓再生水廠5年後供應無虞

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