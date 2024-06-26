鄭平接棒台達電 贏得市場肯定

台達電（2308）是全球電源龍頭，所有產品均以節能減碳為核心，不論AI、電動車、伺服器及資料中心、儲能及能源管理等多元布局，台達電都是科技浪潮的領頭羊。

台達電不僅是2024年唯一參與輝達（NVIDIA）GTC的電源和散熱管理解決方案提供者，也是輝達執行長黃仁勳來台演講背板唯一點名的電源散熱廠，讓DELTA這個工業品牌被世界看到。台達電昨（25）日股價及市值紛創新高，也是市場對接棒不到一個月的台達電董事長鄭平最大肯定。

為展現在AI伺服器的技術實力，台達電日前在台北國際電腦展（Computex 2024）以「解密 Cloud to Edge AI」為主題，全方位展出涵蓋雲端到邊緣的資料中心基礎設施方案，多款AI伺服器電源及液冷散熱等方案首次亮相。這是鄭平接棒以來首度對外的重要舞台，他特別分享全球首次亮相、專為輝達設計的19吋（1RU）33 kW機架式電源，展現台達電扎實技術含量。

環保、節能、愛地球是台達電的經營使命，台達電企業營運與ESG緊密結合，對市場保持高度敏銳，掌握趨勢，長期投入電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊以及能源基礎設施等綠能領域，近年業務亮眼表現，去年每股純益12.86元創新高，連三年賺逾一股本。

2022年，台達電更由工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，希望打造智慧、節能、更貼近使用者需求的整體解決方案。

鄭平說，不同於消費品牌要跟上流行，速度要快、多為整合性產品，工業品牌訴求規格、功能、性價比，對應的都是大客戶或是領域專家，商業品牌面對更廣大的使用者，專業領域應用及客戶需求遠比產品重要，例如同一種應用在大樓辦公室內，使用者對於照明、溫濕度、色溫需求都不一樣。

台達電由零組件製造商轉型為整合方案供應商，以2010年為品牌元年，推動工業品牌，系統解決方案愈來愈多、更接近客戶，近幾年積極發展智慧樓宇、能源基礎設施、電動車充電及電力與動力系統，逐漸開花結果，更貼近使用者需求體驗與價值，從工業品牌擴展至商業品牌。