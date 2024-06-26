國內科技業資安事件頻傳，今年6月以來傳出華邦電、環球晶遭受駭客威脅，PC品牌大廠華碩（2357）也爆發資安事件，華碩昨（25）日證實，部分資訊系統因參數設定問題，疑似部份產品相關資料外洩，經評估後，該事件對公司營運及財務無重大影響。

華碩25日發布資通安全事件重大訊息，表示內部掌握組態錯誤主機，立即檢視相關存取日誌與清查可能揭露之資料內容。持續強化內部資安管控宣導並落實供應商安全要求。

據了解，本次資安事件為華碩供應商內部資訊系統設定錯誤，導致外界可以輕易看到下載產品資訊，有供應商與華碩合作相關資料外洩疑慮，現在錯誤已修復。

因應此次資安事件，華碩指出，將持續落實供應商管理與組態管理審查，亦同步審視現有資訊架構持續精進，並全面提升同仁資訊安全意識，共同落實保護資料之機密性及完整性，確保資訊安全。華碩強調，經評估後，該事件對公司營運及財務無重大影響。