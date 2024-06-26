華碩傳出資安事件
國內科技業資安事件頻傳，今年6月以來傳出華邦電、環球晶遭受駭客威脅，PC品牌大廠華碩（2357）也爆發資安事件，華碩昨（25）日證實，部分資訊系統因參數設定問題，疑似部份產品相關資料外洩，經評估後，該事件對公司營運及財務無重大影響。
華碩25日發布資通安全事件重大訊息，表示內部掌握組態錯誤主機，立即檢視相關存取日誌與清查可能揭露之資料內容。持續強化內部資安管控宣導並落實供應商安全要求。
據了解，本次資安事件為華碩供應商內部資訊系統設定錯誤，導致外界可以輕易看到下載產品資訊，有供應商與華碩合作相關資料外洩疑慮，現在錯誤已修復。
因應此次資安事件，華碩指出，將持續落實供應商管理與組態管理審查，亦同步審視現有資訊架構持續精進，並全面提升同仁資訊安全意識，共同落實保護資料之機密性及完整性，確保資訊安全。華碩強調，經評估後，該事件對公司營運及財務無重大影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言