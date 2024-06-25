爆資安事件！華碩晚間證實 疑似部分產品資料揭露

隨著畢業季的到來，不少新鮮人開始投履歷求職，若有幸獲得面試機會，就會想要好好表現以提升錄取機率。一名男網友表示，去美光面試時，被問到台積電vs.美光會選擇哪一個時，由於自己毫不猶豫地回答「台積電」，因此事後收到了美光寄來的感謝信，不禁納悶「面試不能說實話嗎」？

2024-06-25 15:14