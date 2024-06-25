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爆資安事件！華碩晚間證實 疑似部分產品資料揭露

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC品牌大廠華碩（2357）25日晚間證實，公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部分產品相關資料揭露。 路透
PC品牌大廠華碩（2357）25日晚間證實，公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部分產品相關資料揭露。 路透

PC品牌大廠華碩（2357）25日晚間證實，公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部分產品相關資料揭露。

華碩今日晚上公告，本公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部分產品相關資料揭露。

華碩指出，根據內部掌握組態錯誤主機，立即檢視相關存取日誌與清查可能揭露之資料內容。持續強化內部資安管控宣導並落實供應商安全要求。

華碩強調，公司將持續落實供應商管理與組態管理審查，亦同步審視現有資訊架構持續精進，並全面提升同仁資訊安全意識，共同落實保護資料之機密性及完整性，確保資訊安全。

此外，華碩預計，本事件經評估對本公司營運及財務無重大影響。

華碩 資安

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