守護台灣山林 日月光7年種下近13萬棵樹苗

日月光環保永續基金會25日與林業保育署屏東分署，於高雄市燕巢區旗山事業區第113林班舉辦植樹造林活動，包括在地里民及燕巢國小與幼稚園、日月光三好幼兒園、圓富國中、日月光投控、日月光半導體高雄廠員工等逾百人共襄盛舉，種下白千層等小樹苗。

日月光表示，此次認養自今年起至115年為期3年，由日月光環保永續基金會捐助約622萬元經費，認養林業保育署屏東分署旗山工作站轄旗山事業區第112、113林班，面積2.77公頃，種植5,540株樹苗及南投分署台中工作站轄草屯鎮新南埔段、水里工作站轄巒大事業區第74林班，面積6.86公頃，種植1萬6,605株，認養面積合計9.63公頃，栽植肖楠、台灣杉、香杉、紅檜、九芎、桃花心木、白千層等樹種，預計將完成2萬2,145棵樹苗的栽植撫育工作。

造林地鄰近燕巢田寮月世界，該地形為三面環山，日月光表示，此次認養樹種為考量該地土壤為泥岩土，搭配當地適合土壤及環境、氣候，栽植樹種選擇耐積水之九芎、桃花心木、白千層等，除可達水土保持功效，造林後的生態環境也可提供穿山甲、野兔或梅花鹿等物種棲息，讓參與學童能從小認識造林對環境的重要性。

日月光投控（3711）營運長吳田玉表示，種樹其實不是為了ESG，而是為了每一個人，日月光一直以來一直秉持著三好的精神，存好心、做好事、說好話，種樹這件事就是做好事。到目前為止，7年來日月光已栽種近13萬株樹苗，幾年內預計達成15萬，以此類推30年後將可達成40至50萬株造林成果。

吳田玉說，日月光投控將秉持永續經營這塊土地的精神，今天從幼稚園、國小、國中的學子都一同來參與，就是要讓他們認識自己的土地、愛護自己的土地，所以廣義地來說，也都能造福到我們自己，更能一直傳承這樣的永續教育觀念。

林業保育署屏東分署秘書張智強表示，非常感謝日月光環保永續基金會對於環境的付出及努力，今年已經是與日月光環保永續基金會合作造林的第四個案子。植樹地點位在國土綠網生態綠網區域的北高雄惡地丘陵淺山森林保育軸帶，是屏東分署推動泥岩惡地地質特殊地景環境保育、淺山動物保育及穿山甲等淺山動物侵擾改善，減少淺山野生動物路殺事件的重要地點。

認養的這塊林地上本來是種果樹，對於林地水土保持功能有限，更新造林後，不管在水源涵養、生態廊道串連與動物通道建置、以及特殊地景保育推動都有正面效益。這裡同時也是土砂捍止保安林，編入保安林是為了控制青灰岩土壤風化等目的。