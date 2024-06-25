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宏碁衝刺台灣市場 看好下半年營運優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁推出11吋高解析Android平板電腦-Iconia Tab P11。宏碁／提供
宏碁推出11吋高解析Android平板電腦-Iconia Tab P11。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺台灣市場，25日宣布推出多款AI桌機、迷你電腦及商用AI PC，同時，亦宣布LED投影機、11吋平板電腦等新品上市。宏碁表示，台灣市場家用業務上半年表現優於去年同期，且商用需求也轉趨熱絡，預估在AI PC等新品上市下，下半年業績將優於上半年，預計相比上半年有個位數增長。

宏碁擴大AI PC產品線，推出多款AI桌上型電腦，搭載全新Intel Core Ultra處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，帶來高性能與沉浸式體驗。

另一款搭載Intel Core Ultra 5 處理器的宏碁AI迷你電腦Acer RevoBox(RB102)，小於1公升、輕於1公斤，可輕鬆移動、直立或橫放，擺放皆便利，AI桌上型電腦皆省空間，且能完美融入所有居家或辦公環境。

同時，宏碁全系列商務AI 筆電-TravelMate系列，包括頂級TravelMate P6、TravelMate P4 Spin及TravelMate P4，配備搭載最新Intel Core Ultra處理器，內建NPU、配備 Windows Copilot及Acer快捷鍵、可信任平台模組（TPM）2.0 安全防護及一系列宏碁商用管理解決方案。

此外，宏碁亦推出11吋高解析Android平板電腦-Iconia Tab P11，具備2K(2000x1200)解析度， 透過IPS 90Hz高刷新和先進QLED及量子點顯示技術，搭配NTSC100%廣色域，提供生動、飽和且豐富的色彩，四個揚聲器的配置，輕鬆體驗最佳視聽效果。

在國內市場展望方面，宏碁台灣今年上半年在家用PC市場取得不俗成績，主要是因去年同期大環境經濟不佳，壓抑終端消費需求，故今年上半年相較去年同期約有一成增長。

至於在台灣商用市場方面，需求也轉趨熱絡。宏碁分析，主要是因微軟已宣布Windows 10作業系統將於明年停止更新，也因此近期企業開始展開新一輪換機，整體而言，今年上半年商用業績與去年相當。

展望下半年，宏碁預期今年下半年台灣區業績將優於上半年，預計相較上半年有個位數增長。全年來看，商用方面，雖然來自政府標案沒去年多，但今年企業端需求有轉強的趨勢。

宏碁認為，下半年家用市場暑期需求為關鍵，由於宏碁台灣區去年同期在電競業務上表現優異，目前來看，今年暑期能否超越去年成績仍需觀察，故今年全年宏碁台灣區業績能否優於去年、目前未能下定論。

宏碁全系列TravelMate商務型筆記型電腦搭載Intel Core Ultra處理器7月即將開賣。宏碁／提供
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AI 宏碁 平板電腦

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