快訊

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

台北大巨蛋演唱會有譜？ 周杰倫本人親口認：8月已空下來

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 傍晚交通幾乎癱瘓

外資獲利了結 新台幣震盪走貶收32.443元

中央社／ 台北25日電
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫

美科技股重挫，台股也受到波及，指數震盪加劇，外資更是加速獲利了結步伐，持續提款台股並匯出，新台幣兌美元今天收盤收32.443元，貶4.8分，匯價連3黑，且創1個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額20.235億美元。

美國科技股下挫，包括輝達（NVIDIA）、台積電ADR、高通（Qualcomm）、美超微（Super Micro）等跌勢明顯，拖累台股今天早盤大跌，開低震盪372點。

而後在台積電、金融股擺尾，鴻海、航運、重電族群逆勢走揚下，台股加權指數由黑翻紅，收在今天最高點22875.97點，上漲62.27點，10日線失而復得。

外匯交易員表示，美股修正，台股跟進下挫，這兩天看到外資有比較明顯的獲利了結動作，並於匯市同步匯出，導致新台幣走勢偏貶，逐步測向32.5元關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，儘管出口商月底拋匯潮湧現，但不敵台股下殺、熱錢出走的力道，匯價震盪走低，最低觸及32.456元。

外匯交易員分析，台股漲高回落，但低接買盤仍在，今天震盪後依舊收小紅，推測台股還是具有支撐，如果後續外資回補台股，將連帶拉抬新台幣匯率表現。

外匯交易員指出，這幾天除了關注台股走勢及外資動向，美國本週將公布個人消費支出物價指數（PCE），由於這是聯準會青睞的通膨指標，數據出爐前，市場料將偏向觀望，短線而言，新台幣將於32.280至32.5元的區間整理。

台股 新台幣

延伸閱讀

00919除息後現甜甜價 理財達人：等同便宜2.7%

台股上漲62點 三大法人賣超111億元

權王給力！台積電收在今日最高945元 鴻海強彈上漲逾2%

AI概念股跌幅收斂 台股拚重返10日線

相關新聞

爆資安事件！華碩晚間證實 疑似部分產品資料揭露

PC品牌大廠華碩（2357）25日晚間證實，公司部分資訊系統因參數設定問題，疑似部分產品相關資料揭露。

AI強勁驅動 今年全球伺服器用GPU產值將首度突破千億美元

DIGITIMES 研究中心今日發布調查報告指出，2024年全球伺服器用GPU(繪圖處理器，包含記憶體在內的板卡與次系統...

他面試美光傻回「想去台積電」下場悲劇 過來人揭精準回話術：不必說謊

隨著畢業季的到來，不少新鮮人開始投履歷求職，若有幸獲得面試機會，就會想要好好表現以提升錄取機率。一名男網友表示，去美光面試時，被問到台積電vs.美光會選擇哪一個時，由於自己毫不猶豫地回答「台積電」，因此事後收到了美光寄來的感謝信，不禁納悶「面試不能說實話嗎」？

雲端服務業擴大AI布局 明年NB DRAM搭載容量增幅至少達7%

集邦科技今日發布調查指出，2024年大型雲端服務業（CSPs），如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠...

AI浪潮助攻 高雄軟體園區營收成長3成創8年新高

全球興起AI熱潮，帶動高雄軟體園區營運，今年1至4月高軟一期營業額較去年同期成長33.4％，營收32.5億元，創下近8年...

日月光守護臺灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

日月光投控、日月光環保永續基金會為落實ESG(環境風險Environmental、社會風險Social，以及公司治理風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。