外資獲利了結 新台幣震盪走貶收32.443元

美科技股重挫，台股也受到波及，指數震盪加劇，外資更是加速獲利了結步伐，持續提款台股並匯出，新台幣兌美元今天收盤收32.443元，貶4.8分，匯價連3黑，且創1個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額20.235億美元。

美國科技股下挫，包括輝達（NVIDIA）、台積電ADR、高通（Qualcomm）、美超微（Super Micro）等跌勢明顯，拖累台股今天早盤大跌，開低震盪372點。

而後在台積電、金融股擺尾，鴻海、航運、重電族群逆勢走揚下，台股加權指數由黑翻紅，收在今天最高點22875.97點，上漲62.27點，10日線失而復得。

外匯交易員表示，美股修正，台股跟進下挫，這兩天看到外資有比較明顯的獲利了結動作，並於匯市同步匯出，導致新台幣走勢偏貶，逐步測向32.5元關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，儘管出口商月底拋匯潮湧現，但不敵台股下殺、熱錢出走的力道，匯價震盪走低，最低觸及32.456元。

外匯交易員分析，台股漲高回落，但低接買盤仍在，今天震盪後依舊收小紅，推測台股還是具有支撐，如果後續外資回補台股，將連帶拉抬新台幣匯率表現。

外匯交易員指出，這幾天除了關注台股走勢及外資動向，美國本週將公布個人消費支出物價指數（PCE），由於這是聯準會青睞的通膨指標，數據出爐前，市場料將偏向觀望，短線而言，新台幣將於32.280至32.5元的區間整理。