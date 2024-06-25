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Gogoro宣布獲嘉實多投資 金額可望達5000萬美元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Gogoro（GGR）25日宣布獲英國石油公司 (bp) 集團旗下子公司、同為全球潤滑油領導品牌嘉實多 (Castrol) 投資，該投資金額可望達5,000萬美元。圖為電動機車Gogoro的換電站。圖／聯合報系資料照片
Gogoro（GGR）25日宣布獲英國石油公司 (bp) 集團旗下子公司、同為全球潤滑油領導品牌嘉實多 (Castrol) 投資，該投資金額可望達5,000萬美元。圖為電動機車Gogoro的換電站。圖／聯合報系資料照片

Gogoro（GGR）25日宣布獲英國石油公司 (bp) 集團旗下子公司、同為全球潤滑油領導品牌嘉實多 (Castrol) 投資，該投資金額可望達5,000萬美元。

在第一階段投資，嘉實多旗下子公司Castrol Holdings將以2,500萬美元認購Gogoro普通股，預計取得Gogoro約 5.72%股權；第二階段投資則為價值2,500 萬美元的可轉換公司債（視雙方業務合作中部分交易的完成狀況決定）。第一階段投資為嘉實多秉持「向前、向上、向未來」的品牌新戰略，跨越潤滑油產品核心業務領域，開創多元化版圖的第一步。

嘉實多全球執行長周彬彬表示：「二輪運具是嘉實多全球產品線的重要一環，隨著我們的客戶陸續投入運具電動化轉型，我們將擔任至關重要的角色。Gogoro是全球電動運具及電池交換生態系的領導品牌，我們對Gogoro的投資蘊含實現產品線多元化的戰略意義，確保我們的客戶始終走在時代最前端，擁抱嶄新機遇，持續證明嘉實多125 年來堅持的信念，為我們的股東創造更多價值」。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro透過科技創新打造更智慧、便利、永續的城市。嘉實多的投資證明了Gogoro電池交換生態系的市場可行性與成功，將持續激勵Gogoro加速實現永續願景」。

Gogoro 生態

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