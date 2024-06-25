日月光守護台灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

封測大廠日月光投控（3711）、日月光環保永續基金會為落實ESG，連續7年與農業部林業及自然保育署合作，在臺灣山林持續造林，提高環境變遷韌性且維護生物多樣性，累計已種下近13萬棵各類樹苗。

日月光表示，除生產過程中積極減碳外，也持續投入台灣山地植樹造林行動，繼完成去年認養林業保育署南投分署、屏東分署國有林地造林計畫有成，在經約一年多的成長，樹苗最高已達2公尺以上；今年持續與2分署認養造林，建立良好林相，除減少水土流失，也能涵養水源，造就更優質的環境資源。

日月光環保永續基金會與林業保育署屏東分署於25日攜手合作，於高雄市燕巢區旗山事業區第113林班舉辦植樹造林活動，邀請在地里民及燕巢國小與幼稚園、日月光三好幼兒園、圓富國中、日月光投控、日月光半導體高雄廠員工等逾百人共襄盛舉，在活動這天種下白千層等小樹苗，期待為地球減碳節能及永續環境盡一份心力。

此次認養自今年起至2026年為期3年，由日月光環保永續基金會捐助約622萬元經費，認養林業保育署屏東分署旗山工作站轄旗山事業區第112、113林班，面積2.77公頃，種植5,540株樹苗及南投分署臺中工作站轄草屯鎮新南埔段、水里工作站轄巒大事業區第74林班，面積6.86公頃，種植1萬6,605株，認養面積合計9.63公頃，栽植肖楠、台灣杉、香杉、紅檜、九芎、桃花心木、白千層等樹種，預計將完成2萬2,145棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光投控營運長吳田玉表示，種樹其實不是為了ESG，而是為了每一個人，日月光一直以來一直秉持著三好的精神，存好心、做好事、說好話，種樹這件事就是做好事。到目前為止日月光栽種近13萬株樹苗，幾年內預計達成15萬，以此類推30年後將可達成40至50萬株造林成果。