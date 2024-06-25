快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

日月光守護台灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
日月光投控。 （聯合報系資料庫）
日月光投控。 （聯合報系資料庫）

封測大廠日月光投控（3711）、日月光環保永續基金會為落實ESG，連續7年與農業部林業及自然保育署合作，在臺灣山林持續造林，提高環境變遷韌性且維護生物多樣性，累計已種下近13萬棵各類樹苗。

日月光表示，除生產過程中積極減碳外，也持續投入台灣山地植樹造林行動，繼完成去年認養林業保育署南投分署、屏東分署國有林地造林計畫有成，在經約一年多的成長，樹苗最高已達2公尺以上；今年持續與2分署認養造林，建立良好林相，除減少水土流失，也能涵養水源，造就更優質的環境資源。

日月光環保永續基金會與林業保育署屏東分署於25日攜手合作，於高雄市燕巢區旗山事業區第113林班舉辦植樹造林活動，邀請在地里民及燕巢國小與幼稚園、日月光三好幼兒園、圓富國中、日月光投控、日月光半導體高雄廠員工等逾百人共襄盛舉，在活動這天種下白千層等小樹苗，期待為地球減碳節能及永續環境盡一份心力。

此次認養自今年起至2026年為期3年，由日月光環保永續基金會捐助約622萬元經費，認養林業保育署屏東分署旗山工作站轄旗山事業區第112、113林班，面積2.77公頃，種植5,540株樹苗及南投分署臺中工作站轄草屯鎮新南埔段、水里工作站轄巒大事業區第74林班，面積6.86公頃，種植1萬6,605株，認養面積合計9.63公頃，栽植肖楠、台灣杉、香杉、紅檜、九芎、桃花心木、白千層等樹種，預計將完成2萬2,145棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光投控營運長吳田玉表示，種樹其實不是為了ESG，而是為了每一個人，日月光一直以來一直秉持著三好的精神，存好心、做好事、說好話，種樹這件事就是做好事。到目前為止日月光栽種近13萬株樹苗，幾年內預計達成15萬，以此類推30年後將可達成40至50萬株造林成果。

日月光 林業 認養

延伸閱讀

日月光投控守護台灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

日月光守護臺灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

小琉球夏日旺季衍生生態危機 保育人士驚遭「路殺」母陸蟹數大增

華航永續環境 挺山林共生

相關新聞

AI強勁驅動 今年全球伺服器用GPU產值將首度突破千億美元

DIGITIMES 研究中心今日發布調查報告指出，2024年全球伺服器用GPU(繪圖處理器，包含記憶體在內的板卡與次系統...

他面試美光傻回「想去台積電」下場悲劇 過來人揭精準回話術：不必說謊

隨著畢業季的到來，不少新鮮人開始投履歷求職，若有幸獲得面試機會，就會想要好好表現以提升錄取機率。一名男網友表示，去美光面試時，被問到台積電vs.美光會選擇哪一個時，由於自己毫不猶豫地回答「台積電」，因此事後收到了美光寄來的感謝信，不禁納悶「面試不能說實話嗎」？

雲端服務業擴大AI布局 明年NB DRAM搭載容量增幅至少達7%

集邦科技今日發布調查指出，2024年大型雲端服務業（CSPs），如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠...

AI浪潮助攻 高雄軟體園區營收成長3成創8年新高

全球興起AI熱潮，帶動高雄軟體園區營運，今年1至4月高軟一期營業額較去年同期成長33.4％，營收32.5億元，創下近8年...

日月光守護臺灣山林 7年種下近13萬棵樹苗

日月光投控、日月光環保永續基金會為落實ESG(環境風險Environmental、社會風險Social，以及公司治理風險...

緯創除息行情震盪 終場翻紅 緯創總座：下半年優於上半年

AI伺服器代工大廠緯創今（25）日除息，每股配發現金股利2.599元，與前一年度相當。今日除息參考價為107.5元，早盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。