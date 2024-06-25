集邦科技：AI筆電搭載DRAM容量看增 明年增幅達7％

全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）觀察，2024年大型雲端CSP廠，如微軟、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為採購高階主打訓練用AI伺服器的主力客群，逐步完成建置一定數量AI訓練用基礎設施後，2025年將更積極從雲端往邊緣AI拓展，及建置邊緣AI伺服器，促其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。

此外，因AI PC或AI筆電在電腦設備基本架構組成與AI 伺服器較為相近，具有一定程度運算能力、可運行較小型LLM及Gen AI等運用，有望成為CSP廠橋接雲端AI基礎設施及邊緣AI小型訓練或推論應用的最後一哩路。

觀察近期晶片廠在AI PC的布局，英特爾的Lunar Lake及超微的Strix Point都是在本月COMPUTEX首次發布的SoC，並皆符合AI PC標準，故儘管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機種分別預計於今年第4季及今年第3季方上市，使PC OEM會場工作人員僅以口頭說明該兩類機種的規格表現，惟該兩款SoC及所搭載的PC機種仍為活動中市場主要關注焦點。

在品牌端，華碩（2357）及宏碁繼5月推出搭載高通Snapdragon X Elite的機種後，也在COMPUTEX期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite的機種，微星僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point；新款AI PC建議售價落於1,399-1,899美元區間。

集邦科技認為，2025年隨著AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，將帶動消費者對於更智能、更高效的終端設備需求迅速增長，AI筆電滲透率將快速成長至20.4％的水位，預期AI筆電浪潮亦將帶動DRAM搭載容量成長。

集邦科技預估，筆電DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12％至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI筆電滲透率自2024年的1％提升至2025年的20.4％，且AI筆電皆搭載16GB以上DRAM，將至少帶動整體平均搭載容量將成長0.8GB，增幅至少為7％。