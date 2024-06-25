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慧與攜手輝達推出私有雲 AI解決方案將加速生成式AI產業革命

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
AI伺服器大廠慧與科技（HPE）25日宣布，與輝達（NVIDIA）推出NVIDIA AI Computing by HPE產品組合。路透 湯淑君
AI伺服器大廠慧與科技（HPE）25日宣布，與輝達（NVIDIA）推出NVIDIA AI Computing by HPE產品組合。路透 湯淑君

AI伺服器大廠慧與科技（HPE）25日宣布，與輝達（NVIDIA）推出NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，包含雙方共同開發的AI解決方案及聯合進入市場（GTM）策略，協助企業加速採用生成式AI技術。

慧與科技指出，此產品組合核心產品之一是HPE Private Cloud AI，是業界首次將輝達AI運算、網路與軟體以及HPE AI儲存、運算和HPE GreenLake雲端平台深度整合的解決方案，能協助各種規模的企業以高效節能、快速靈活且永續的方式開發和部署生成式AI應用。

HPE Private Cloud AI導入了新OpsRamp AI copilot，以提升IT的工作負載及效率，也提供自助式雲端體驗與完整的生命周期管理，及四種適合不同AI工作負載及使用案例的配置。

在HPE Discover的主題演講上，HPE總裁暨執行長Antonio Neri與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳共同宣布推出NVIDIA AI Computing by HPE，進一步深化兩家公司長達數十年的合作關係，也展現雙方在此領域投入的大量時間和資源。

Neri表示，為讓企業充分發揮生成式AI的潛力，HPE和NVIDIA共同開發一站式私有雲AI解決方案，使企業能夠將資源集中在開發新AI應用案例上，進而提升生產力並開創新收入來源。

黃仁勳指出，NVIDIA和HPE從未如此緊密地整合雙方技術，藉由結合整個NVIDIA AI運算堆疊與HPE的私有雲技術，為企業客戶和AI專業人員提供最先進的運算基礎架構和服務，協助開拓AI疆界。

AI NVIDIA 雲端平台

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