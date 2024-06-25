廣達以AI實力打造跨域藝術模組 今起至各地巡迴展出

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會全力支持打造出的跨領域學習成果「指尖下的流域—科技藝術巡迴模組」25日在新北市文化基金會的主持下，於坪林國小結合坪林茶文化進行首站跨域發表，並由在地學生化身小小導覽員，運用數位體驗方式，述說新北流域的自然、社會人文、產業發展與藝術家故事，同時也展出各式茶染作品及帶領茶席文化體驗的成果。

廣達文教基金會徐繪珈執行長指出，廣達長期推動《游於藝》計畫，以實際行動將藝術帶入校園，讓師生輕鬆接觸藝術，「指尖下的流域」展覽模組則進一步結合科技與遊戲，提供學生不一樣的藝術賞析方式，及跨域學習自然與社會人文的體驗，更培訓學生透過導覽，述說屬於新北的在地故事。

新北市文化基金會執行長龔雅雯表示，進入AI新時代，學習跟科技密不可分，新北市文化基金會啟動科技藝術的島嶼漫遊計畫進入第三年，今年特別開發製作「指尖下的流域—科技藝術巡迴模組」，以新北流域知識為主，運用科技結合新北重要藝術家與新北流域相關作品，帶給學生不一樣的跨領域學習體驗。

此外、她也特別感謝各界授權典藏的畫作，包括長流美術館的廖繼春《淡水觀音山》、陳澄波文化基金會的陳澄波《碧潭》、李梅樹文教基金會的李梅樹《清溪浣衣》、順益台灣原住民博物館的李娟娟《遠眺金瓜石》，以及新北市立黃金博物館提供淘金盤，讓學生除了學習新北市境內流域的自然、社會人文相關知識，也欣賞新北在地藝術家及其經典作品。

淡水河為新北市境內最主要的流域河系，由大漢溪、新店溪、基隆河及淡水河本流等匯流而成，「指尖下的流域」設計三大數位體驗內容，《流域佇佗位？》透過指尖畫線探索新北流域的地景。《流域大代誌！》從大師作品帶出流域知名地景與小故事，體驗延伸小遊戲，包括大漢溪的藍染遊戲、新店溪的划船遊戲、基隆河的淘金遊戲。《流域ALL CHECKED！》提供測驗學習成果，獲得數位證書。

據悉，「指尖下的流域」不同於以往媒合藝術團隊到校巡迴展模式，而是由學校自行布展，在校展期較長，拓展更多師生、學校。新北市文化基金會更邀請禮德旭課程團隊設計示範課程，提供老師教學資源，將展覽結合課程深化學生跨域學習。繼6月坪林首站開跑，「指尖下的流域」下半年將前往新店達觀國小巡迴，114年起開放新北市國小申請巡迴展出，期望新北各地學童都能從小認識所處的生活環境，也能感受科技藝術作品帶來的新體驗。